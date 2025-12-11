۱۷ مدال کاروان ایران در روز دوم/ درخشش در ۳ رشته

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پایان رقابت دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم نوجوانان و جوانان با درخشش و ظهور پدیده‌ای جدید و خوش آتیه برای کاروان پاراوزنه برداری ایران همراه بود.

ابوالفضل میرزایی نماینده شایسته ایران در دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم نوجوانان ضمن شکستن پی در پی رکورد دنیا در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال طلای این وزن و ایستادن روی سکوی قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در امارات شد.

ابوالفضل میرزایی نماینده شایسته پاراوزنه برداری نوجوانان ایران با مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی ضمن شکستن رکوردهای آسیا و جهان در این رده سنی (نوجوانان) کاروان ورزش ایران را صاحب یک طلای خوش رنگ دیگر کرد.

در این دسته وزنی امیرحسین زارع دیگر نماینده توانمند کشورمان در شرایطی که تلاش بسیاری کرد تا برای کاروان ایران صاحب یک مدال خوش رنگ شود ناکام بود و تنها با مهار وزنه ۹۸ کیلوگرم و دوبار ناکامی در پرس وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۶ کیلوگرمی به نتیجه دلخواه کادرفنی نرسید.

اولین طلای پاراتنیس روی میز برای زهرا نمازی

زهرا نمازی موفق به کسب مدال طلا در مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان شد.

مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، صبح امروز با کسب مدال طلا توسط زهرا نمازی پیگیری شد.

نمازی در کلاس ۷ به مصاف «میرا پریانکا» از هند رفت و در جدال با این حریف ۳ بر صفر پیروز شد. نمازی دیروز مقابل حریفانی از قزاقستان و تایلند برنده شده بود و امروز هم با کسب سومین برد، به مقام قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد.

پیروزی دوباره تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران برابر بنگلادش

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران، چهارمین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان را با برتری دوباره برابر بنگلادش تمام کرد.

مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) با برگزاری دیدارهای روز دوم در دبی پیگیری شد.

در آغاز این روز از مسابقات، تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران ایران به مصاف بنگلادش رفت و موفق به کسب برتری ۱۴ بر ۳ شد.

این سومین برد دختران بسکتبال با ویلچر سه نفره ایران و دومین برد آنها مقابل بنگلادش در بازی‌های پاراآسیایی جوانان است. آنها روز گذشته برگزار کننده ۳ دیدار بودند که طی آن مقابل بنگلادش پیروز شدند (۱۴ بر ۴) و طی دو دیدار با تایلند هم صاحب یک برد (۱۳ بر ۹) و یک باخت (۱۴ به ۱۰) شدند.

تیم بسکتبال با ویلچر دختران ظهر امروز برای برگزاری پنجمین دیدار مجدد برابر تایلند صف آرایی می‌کند.

زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران را تشکیل می‌دهند، آذر همایونپور هدایت این تیم را بر عهده دارد.

جایگاه پاراکمانداران دختر ایران در مرحله مقدماتی مشخص شد

رقابت‌های پاراتیروکمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان از امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) در دبی کلاب آغاز شد.

نیکا ملک پور و یسنا مصباح دو پاراکماندار ایران در بخش کامپوند این مسابقات هستند که در مرحله گروهی با حریفان شأن رقابت کردند.

در این مرحله یسنا مصباح با ۵۵۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و نیکا ملک پور هم با ۵۱۱ امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد.

این دو پاراکماندار کامپوند دیدارهای خود را در مرحله حذفی دنبال می‌کنند.

تیم پاراتیروکمان ایران با هدایت زهرا نعمتی در بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده است، محمد صالح پالیزبان سرپرست این تیم است.

شکست نرجس سلطان محمدی مقابل نماینده اندونزی

در آغاز روز دوم از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در امارات، صبح امروز مسابقات پارا تنیس روی میز پیگیری شد. نرجس سلطان محمدی ملی‌پوش کشورمان در کلاس ۹ و گروه یک، به مصاف دوی سوگیهارتو از اندونزی رفت و در این رقابت ۳ بر صفر شکست خورد.

کامبک طباطبایی کامل نشد

در ادامه مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، صبح امروز علیرضا طباطبایی ملی‌پوش کلاس ۷ کشورمان مقابل «سوئیکریت نئوپان» از نپال رفت. در این بازی که از گروه دوم برگزار شد، طباطبایی با نتیجه ۳ بر ۲ باخت. این شکست در حالی رقم خورد که نماینده کشورمان در اوایل سال چهارم با مصدومیت از ناحیه مچ پا مواجه شد، اما به جریان مسابقه برگشت و تلاش مضاعفی از خود به نمایش گذاشت.

طباطبایی در ست‌های اول و دوم باخت، اما در ست‌های سوم و چهارم برنده شد. او در ست پنجم شکست خورد و نتوانست کامبک خود را کامل کند. البته طباطبایی پیش از این موفق به صعود از گروهش شده بود.

برتری خسروی، راستی و سامخانیان / اشتری و احمدی باختند

مسابقات پارا تنیس روی میز در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، صبح امروز در باشگاه معلولین دبی ادامه یافت.

علی راستی در کلاس ۱۰ و از گروه یک، با نتیجه ۳ بر صفر از سد «پونگفت وونگ تانی» از تایلند پیروز شد.

علی سامخانیان نیز در کلاس ۱۰ و از گروه ۲ با همین نتیجه مقابل «دلا کروز» از فیلیپین به برتری دست یافت.

همچنین طاها خسروی در کلاس ۸ و از گروه یک، ۳ بر صفر «وون چان هی» از هنگ‌کنگ را شکست داد. در دیگر بازی‌ها امیرعلی احمدی در کلاس ۱۰ و از گروه ۳ به مصاف «محمد دیکی فردینسیاه» از اندونزی رفت و ۳ بر صفر شکست خورد.

فاطمه اشتری نیز در کلاس ۸ و از گروه یک ۳ بر صفر به «زینت حسن فاتوسی» از عراق باخت.

شکست ابوالفضل جنایی برابر رقیب کره جنوبی

ابوالفضل جنایی که روز قبل برابر رقیب عراقی شکست خورده بود، امروز در مصاف با لی سئونگ هو در دو گیم متوالی با امتیازهای ۲۱ بر ۱ و ۲۱ بر ۳ متحمل شکست شد و با این باخت از جدول مسابقات انفرادی حذف شد.

ابوالفضل جنایی تا ساعاتی دیگر در بخش دو نفره دومین بازی خود را کنار ورزشکاری از بنگلادش انجام خواهد داد.

برد آسان رمضانی مقابل نماینده سنگاپور

در ادامه مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، آرشام رمضانی ملی‌پوش کشورمان به مصاف «جایدن لو» از سنگاپور رفت. در این دیدار که در کلاس ۸ و از گروه ۳ برگزار شد، رمضانی در جدالی آسان ۳ بر صفر به برتری دست یافت.

برتری نجاتی و شکست احسان خواه در پاراتنیس روی میز

در ادامه مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، صبح امروز حنانه نجاتی در کلاس ۸ و از گروه ۲، به مصاف «الیس پوتری رامادانی» از اندونزی رفت و این حریف را ۳ بر صفر از پیش‌رو برداشت. در دیگر رقابت نمایندگان ایران، یاسمن احسان خواه مقابل «املدا نینگرام» از اندونزی ۳ بر صفر شکست خورد.

بابایی دومین حذف شده پارابدمینتون ایران

در ادامه روز دوم رقابتهای پارابدمینتون بازی‌های پاراآسیایی جوانان، فاطمه زهرا بابایی در دومین بازی مرحله انفرادی برابر رقیب قدرتمند از کشور هند متحمل شکست شد و باتوجه به عدم حضور در مسابقات دونفره، به کار خود در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی جوانان پایان داد.

فاطمه زهرا بابایی در بازی مقابل ویسواتانا در گیم اول ۲۱ بر ۳ شکست خورد و در گیم دوم هم با امتیاز ۲۱ بر ۸ مسابقه را به حریف خود واگذار کرد. او پیش از این برابر ورزشکاری از اندونزی هم شکست خورده بود.

۲ برنز حاصل تلاش محمدی و صادقی حصار

رقابت دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران پاراوزنه برداری برای کاروان کشورمان با حضور دو نماینده از ایران (مهدیه محمدی و سمانه صادقی حصار) در دومین روز از بازی‌ها برگزار شد. در این دسته وزنی که بجز ملی پوشان کشورمان چهار وزنه بردار دیگر نیز از کشورهای ازبکستان، سوریه و اندونزی حضور داشتند ملی پوشان کشورمان موفق شدند صاحب دو نشان برنز آسیایی شوند.

مهدیه محمدی با مهار وزنه ۳۶ کیلوگرم و سمانه صادقی حصار با ثبت وزنه ۵۶ کیلوگرم در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی موفق شدند روی سکوی سومی دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران ایستاده و صاحب دو نشان برنز در بازی‌های ۲۰۲۵ امارات شوند.

شروع پارامچ اندازی نابینایان با یک طلا، یک نقره و یک برنز

مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از صبح امروز آغاز شد. این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته برگزار می‌شود، ابتدا در بخش دست چپ دنبال شد. در رقابت‌های بخش نابینایان و در بخش دختران، ویدا جبارزاده و نازنین قریشی نژاد مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

همچنین در بخش نابینایان پسر محمد عبداللهی به مدال برنز رسید و محمدهادی عبدلی در رده چهارم ایستاد.

یک طلا، دو نقره و سه برنز دیگر برای پارامچ اندازان ایران

مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از صبح امروز آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته برگزار می‌شود، ابتدا در بخش دست چپ دنبال شد.

در بخش معلولین ایستاده و نشسته ورزشکاران ایرانی در بخش دست چپ موفق به کسب یک طلا، دو نقره و سه برنز شدند.

در رده نشسته دختران فاطمه حزبیان به مدال طلا و ریحانه روستایی به مدال نقره دست یافتند.

همچنین در رده نشسته پسران ابوالفضل خدادوست صاحب مدال برنز شد.

در رده ایستاده پسران و دختران نیز یاسمین عمادی در ۵۵- کیلوگرم نقره و نگین علی آبادی در همین دسته صاحب مدال برنز شد. عارف صاحبدل نیز در رده ایستاده ۵۵- کیلوگرم پسران برنزی شد.

غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی

تیم کشورمان پس از دریافت گل اول از حریف، با افزایش فشار و اجرای پرس سنگین، کنترل جریان بازی را به دست گرفت.

بازیکنان ایران با دقت در پرتاب‌ها و واکنش‌های سریع در خط دفاعی، زمینه ایجاد اختلاف امتیاز را فراهم کردند و حریف شرق آسیایی را در بیشتر دقایق در موقعیت تدافعی قرار دادند. چند توپ‌گیری مؤثر و استفاده از موقعیت‌های ثانویه، روند برتری ایران را تثبیت کرد و کره‌جنوبی نتوانست فاصله را کم کند.

دختران ایران با این پیروزی ارزشمند، جایگاه خود را در جدول گروهی تقویت کردند. طبق برنامه مسابقات، تیم کشورمان در دیدار بعدی نیز دوباره مقابل کره‌جنوبی قرار خواهد گرفت.

برتری وحیدی و شکست چوگانیان

مسابقات پاراتنیس روی میز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان، امروز پیگیری شد. بنیامین وحیدی در کلاس ۳ و از گروه سوم مقابل «لاکشیا گوپتا» از هند با نتیجه ۳ بر صفر برنده شد.

در دیگر بازی امروز، امیر همایون چوگانیان در کلاس ۳ و از گروه دوم، در جدال با «چین وی یه» از چین تایپه ۳ بر صفر باخت.

ادامه درخشش پارامچ اندازی ایران با یک طلا، دو نقره و یک برنز

مسابقات پارامچ اندازی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از صبح امروز آغاز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته برگزار می‌شود، ابتدا در بخش دست چپ دنبال شد.



در رده نابینایان ۶۰+ کیلوگرم دختران کوثر قرایی موفق به کسب مدال طلا شد و زهرا شیری نقره گرفت.

همچنین در بخش ایستاده دختران و در وزن ۶۰+ کیلوگرم رقیه آقابابایی به مدال نقره رسید و مهلا هودانلو برنزی شد.