منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق پیش‌بینی به‌عمل‌آمده، خوشبختانه شاهد بارش باران و برف از روز گذشته در مناطق غرب و جنوب استان بودیم.

وی افزود: بیشترین بارش در اثر فعالیت سامانه جوی و بارشی اخیر طی ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب در خوانسار ۳۳ میلی‌متر، ایستگاه ویست شهرستان خوانسار ۳۲ میلی‌متر، اسلام‌آباد موگویی ۲۴ میلی‌متر، پادنا علیا ۱۹ میلی‌متر، فریدونشهر ۲۷ میلی‌متر، بویین میاندشت ۲۴ میلی‌متر، گلپایگان ۲۱ میلی‌متر، سمیرم ۱۶ میلی‌متر، گرمُوک سمیرم ۱۸ میلی‌متر** و **ایستگاه پشندگان پشتکوه فریدونشهر ۵۰ میلی‌متر گزارش شد.

به گفته وی، در حال حاضر در اکثر مناطق غرب، جنوب و مرکز استان بارش باران گزارش شده و با خروج این سامانه، به‌تدریج مناطق شرق استان نیز تا روز شنبه شاهد بارش خواهند بود.

مسدودی گردنه کلوسه و بیژن؛ ادامه عملیات در محورهای روستایی

شیشه‌فروش افزود عملیات برف‌روبی در محورهای روستایی مناطق غرب و جنوب و ارتفاعات فریدونشهر، بویین‌میاندشت، سمیرم، چادگان و فریدن همچنان ادامه دارد و تمامی راه‌های اصلی استان باز است.

وی گفت: فقط گردنه کلوسه واقع در بخش موگویی شهرستان فریدونشهر که مسیر تردد هفت روستا است، به علت برف و کولاک به‌صورت موقت مسدود شده و دو تیم برف‌روبی راهداری پس از فروکش‌کردن کولاک عملیات بازگشایی محورها و گردنه کلوسه را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران همچنین اعلام کرد: گردنه بیژن در محور پادنای سمیرم نیز در مرز سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل پیشگیری از بروز حوادث و بارش برف مسدود شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: توسط تیم‌های اداره راهداری استان، عملیات برف‌روبی توسط ۲۵ تیم راهداری در بیش از هزار کیلومتر از راه‌های مناطق غرب و جنوب انجام شده است.

پیش‌بینی کاهش ۷ درجه‌ای دما

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی کاهش حدود ۷ درجه دما در مناطق غربی و احتمال یخ‌زدگی جاده‌های کوهستانی، رانندگان پیش از سفر به محورهای جنوب و غرب استان، حتماً ضمن رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودرو به امکانات زمستانی، وضعیت راه‌ها را از طریق تلفن ۱۴۱ مدیریت راه‌ها استعلام کنند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، طی ۲۴ ساعت گذشته به ۲۳ خودروی درراه‌مانده امدادرسانی و ۳۰ نفر در سایت‌های پیش‌بینی‌شده در جاده‌های برف‌گیر غرب استان اسکان داده شده‌اند.

شیشه‌فروش در پایان اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۰۳ تیم راهداری زمستانی با پشتیبانی ۵۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۲۰۰ دستگاه تجهیزات راهداری در سطح محورهای برف‌گیر استان مستقر بوده و به‌صورت مستمر در حوزه بازگشایی و ایمنی راه‌ها فعالیت دارند.