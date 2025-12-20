اصفهان از بحران برف عبور کرد؛بازگشایی ۱۰هزار کیلومتر راه به همت ۱۰۳تیم

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت استان پس از بارشهای اخیر اظهار کرد: پس از سه روز بارش برف و باران در مناطق مختلف استان، سامانه بارشی از اصفهان خارج شده و هماکنون کاهش محسوس دما در اکثر نقاط استان گزارش میشود. در حال حاضر تمامی محورهای اصلی استان باز بوده و تردد در جادهها در حال انجام است.
برفروبی ۱۰ هزار کیلومتر راه با ۵۵۰ دستگاه ماشینآلات
وی افزود: در طول مدت فعالیت سامانه بارشی، با تلاش ۱۰۳ تیم عملیاتی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و با بهرهگیری از ۵۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راههای استان برفروبی و بازگشایی شد. در این عملیات، حدود ۷ هزار تن شن و نمک برای ایمنسازی مسیرها مورد استفاده قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: با همکاری پلیس راه انتظامی، عوامل راهداری و ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، عملیات کنترل ترافیکی و بازگشایی محورهای برفگیر و گردنهها با موفقیت انجام شد. از جمله این مسیرها میتوان به گردنه زنجیرگاه و ملااحمد در شهرستان نائین، گردنه بغم اردستان، گردنه نیه در محور نطنز، گردنه شاه ولایت در بویینمیاندشت، محور خوانسار بویینمیاندشت، گردنه کلوسه در بخش موگویی فریدونشهر و همچنین محورهای بخش برزک و کامو در شهرستان کاشان اشاره کرد که به دلیل شدت برف و کولاک، چندین بار بهصورت موقت مسدود شده بودند اما با اقدامات انجامشده، بازگشایی و تردد خودروها به شکل ایمن برقرار شد.
دمای زیر صفر در ۳۳ ایستگاه و امدادرسانی گسترده بدون تلفات
شیشهفروش ادامه داد: هماکنون در ۳۳ ایستگاه هواشناسی استان، دما زیر صفر گزارش شده و سردترین نقاط استان شامل بویینمیاندشت با دمای منفی ۱۳ درجه سانتیگراد، پشتکوه فریدونشهر با منفی ۱۰ درجه، میمه و داران با منفی ۸ درجه، مورچهخورت با منفی ۷ درجه سانتیگراد هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در مناطق شهری و روستایی بیان کرد: با فعالیت ۳۲۰ تیم امداد زمستانی و خدمات شهری شهرداریها و دهیاریها و بهکارگیری تجهیزات و ماشینآلات برفروبی، عملیات بازگشایی و یخزدایی معابر و خیابانهای ۳۶ شهر و ۲۶۰ روستا انجام شده و این اقدامات همچنان در برخی نقاط در مرحله تکمیل است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: طی سه روز گذشته و در مدت فعالیت این سامانه بارشی، به ۷۶۰ دستگاه خودرو امدادرسانی شد و یکهزار و ۲۰۰ نفر در محورهای جادهای و شهری از خدمات امدادی بهرهمند شدند. همچنین توزیع بستههای غذایی امدادی انجام و در مجموع، امدادرسانی در ۸۰ حادثه صورت گرفت. در این مدت، ۳۰ نفر نیز با همکاری تیمهای جمعیت هلالاحمر و اورژانس پیشبیمارستانی خدمات درمانی دریافت کردند که خوشبختانه هیچ حادثه جانی گزارش نشد.
شیشهفروش در پایان افزود: در بخش تأمین زیرساختها نیز ۲۴۵ تیم امدادی و تعمیراتی شرکتهای توزیع برق، برای رفع آسیبهای وارده به شبکههای برق ناشی از بارش برف و سقوط درختان بر روی خطوط، در سطح استان وارد عمل شدند و علاوه بر رفع مشکلات عمومی، اصلاح شبکههای برق در مناطق خور و بیابانک و جندق نیز انجام شد.
