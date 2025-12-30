محور تاراز مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان اعلام کرد: محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، بهمنظور انجام عملیات برفروبی و ایمنسازی مسیر، تا اطلاع ثانوی مسدود است.
بر اساس این اطلاعیه، نیروهای راهداری بهصورت مستمر در حال انجام عملیات برفروبی و تلاش برای بازگشایی مسیر هستند و هرگونه اطلاعرسانی درباره زمان بازگشایی، از طریق مرکز مدیریت راههای استان اعلام خواهد شد.
مرکز مدیریت راههای استان با اشاره به وضعیت این محور در روز سهشنبه نهم دیماه از کاربران جادهای خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در این مسیر، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اطلاع حاصل کرده و توصیههای ایمنی، بهویژه در محورهای کوهستانی را جدی بگیرند.
