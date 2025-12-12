شیشه فروش: کلیشاد بیشترین بارش را داشت؛کلوسه مسدود است

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه جوی و بارشی اخیر در استان اصفهان اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در کلیشاد رخ با ۲۶ میلی‌متر، بادجان فریدن ۲۱ میلی‌متر، باغبادران ۱۹ میلی‌متر، چادگان ۱۷ میلی‌متر، مبارکه و گلپایگان هرکدام ۱۴ میلی‌متر و خوانسار ۱۱ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین میزان بارش در زرین‌شهر ۱۳، دهاقان ۱۰، ایستگاه فرودگاه اصفهان ۹، انارک و تودشک هرکدام ۶ و ورزنه ۲ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی استان باز است، تصریح کرد: تنها گردنه کلوسه واقع در بخش موگویی شهرستان فریدونشهر که مسیر تردد هفت روستا محسوب می‌شود، به دلیل برف و کولاک به‌صورت موقت مسدود شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در همین راستا دو تیم برف‌روبی از سوی راهداری برای بازگشایی محور روستاها و گردنه کلوسه در محل مستقر بوده و عملیات بازگشایی در حال انجام است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته طی ۴۸ ساعت اخیر گفت: در پی فعالیت سامانه‌های بارشی از جنوب و غرب استان، ۳۴ تیم راهداری عملیات برف‌روبی را در بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های مناطق برف‌گیر استان انجام داده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از امدادرسانی به مسافران خبر داد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته به ۳۲ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی شده و ۴۰ نفر از مسافران در سایت‌های پیش‌بینی‌شده در جاده‌های مناطق برف‌گیر غرب استان اسکان داده شدند.