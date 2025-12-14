برپایی «حموم» در مرکز تئاتر سیمرغ

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «حموم» به نویسندگی علیرضا شعبانیان و کارگردانی حسین فرجی بهزودی در سالن سیمرغ روی صحنه میآید.
این نمایش که قرار است ابتدای بهمن در سالن سیمرغ روی صحنه برود، این روزها تمرینات، طراحی صحنه و نور، برنامه ریزی و هماهنگیهای اجرایی را پشت سر میگذارد.
«حموم» با بهرهگیری از فضای حمامهای سنتی دهه ۴۰ شمسی، جهانی میسازد که در آن گروتسک ایرانی با طنز روحوضی، فانتزی موزیکال و واقعیت اجتماعی زمانه درهم تنیده میشود. نتیجه اثری است که میان خنده و تلخی، میان رقص و واقعیت و میان نوستالژی و نقد اجتماعی قرار دارد.
در این نمایش علیرضا شعبانیان، حسین فرجی، ادریس احمدی، آرمین بیکلو، سعید خدادوست، علی احمدی، رضاسرلک، محمد علم بیگی، مهدی دلقوی و محسن کازرونی بازی میکنند.
اطلاعات تکمیلی درباره اجرا، تاریخ دقیق آغاز و پوستر رسمی نمایش به زودی منتشر خواهد شد.
