به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، مجموعه تئاتر لبخند در آغاز آذر میزبان ۸ نمایش به کارگردانی سجاد افشاریان، محمد مساوات، مجتبی جدی، امیرحسین جوانی، احمدرضا خانی، رزیتا میرانی، آرمان قنبری و حسین میرزایی است.
نمایش «بک تو بلک» به نویسندگی و کارگردانی سجاد افشاریان و با بازی سجاد افشاریان، نیکو بستانی و مهدی زندیه به اجرای خود در سالن شماره ۱ ادامه میدهد.
نمایش «بک تو بلک» از شهریور ۱۴۰۴ اجرای خود را شروع کرده و در ۲ سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱ میزبان تماشاگران است.
نمایش «دستورپخت قرمهسبزی به خط بریل» به نویسندگی، کارگردانی و بازی رزیتا میرانی در سالن شماره ۲ در ساعت ۱۸ روی صحنه میرود. تهیهکنندگان این نمایش پژمان تیمورتاش و گلاره عباسی هستند.
نمایش «قنبرعلی» به نویسندگی و کارگردانی آرمان قنبری و با بازی مرتضی حسینزاده از دیگر نمایشهایی است که در سالن شماره ۲ اجرا میشود. آرمان قنبری متن این نمایش را بر اساس رمان قنبرعلی اثر کنت دوگوبینو نوشته است.
همچنین نمایش «مَردِ مُرده» به نویسندگی و کارگردانی حسین میرزایی و با بازی نازیلا سلطانی، امیرحسین صارمی، شادان کوچکی و فربد تکلو در سالن شماره ۲، ساعت ۲۱ روی صحنه میرود.
نمایش «در انتظار گودو» نوشته ساموئل بکت با ترجمهی نجف دریابندری، کارگردانی امیرحسین جوانی و تهیهکنندگی سجاد افشاریان به اجرای خود در سالن شماره ۳ ادامه میدهد. بازیگران این نمایش حمید رحیمی، امیرمحمد رفیعخواه، عارف عباسی و مجتبی بیات هستند.
نمایش «شکستن امواج» که اقتباسی است آزاد از نمایشنامه قبیلهها اثر نینا رین، به نویسندگی ارژنگ طالبینژاد، کارگردانی مجتی جدی و بازی نگین تهمتن، عباس جمالی، نازنین حشمدار، شیدا خلیق، دنیز دانش صمدی و باسط رضایی در سالن شماره ۳ اجرا میشود.
نمایش «منظومهی زندانی در دانمارک» با نویسندگی، کارگردانی و بازی محمد مساوات هر شب ساعت ۲۳ در سالن شماره ۳ میزبان تماشاگران است.
در سالن شماره ۴ نیز نمایش «جبر و احتمال» با نویسندگی محمد مساوات، کارگردانی احمدرضا خانی و با بازی دنیا رجبیخواه، مهرشاد نظری و احمدرضا خانی در ساعت ۱۹ میزبان تماشاگران است.
