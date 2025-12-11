به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در جمع خبرنگاران در مورد انعقاد تفاهمنامه ۴ جانبه برای تسهیل ارتباط بین دانشگاه و صنعت گفت: امروز اتفاق بسیار مبارکی افتاد و شرکتهای بزرگ کشور به همراه رؤسای دانشگاههای سطح یک در یک جلسه با حضور وزرای بهداشت و اقتصاد و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شرکت کردند تا بتوانند موانع اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را بررسی کنند.
وی ادامه داد: قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی است که میتواند دانشگاه و صنعت را به یکدیگر متصل کند. صنعت تحقیق و توسعه را در دانشگاه انجام دهد و دانشگاه نیز با نیروهای زبده این نیاز را پاسخ میگوید و هر دو متقابلاً سود میبرند و یک فرآیند برد برد اتفاق میافتد.
وزیر علوم با اشاره به موانعی که در اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان وجود داشت، گفت: شرکتها نگرانی داشتند که مفاصا حساب مالیاتی آنها به راحتی صادر نشود. یک تفاهمنامه چهارجانبه ۴ جانبه با وزرارت علوم، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری امضا شد که شرکتها نگرانی در مورد سرمایهگذاری در دانشگاهها نداشته باشند.
وی افزود: به محض سرمایهگذاری صنعت در دانشگاه مفاصا حساب مالیاتی برای آنها صادر شود. از این طریق تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه انجام میگیرد، زیرساختهای دانشگاه ارتقا پیدا میکند و نیروی انسانی زبده نیز در کنار صنعت خواهند بود.
