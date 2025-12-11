  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

مشکل مالیاتی صنایع برای سرمایه‌گذاری و ارتباط با دانشگاهها رفع شد

وزیر علوم گفت: تفاهم‌نامه ۴ جانبه برای حل مشکل مالیاتی صنایع برای ارتباط با دانشگاه‌ها بین وزراتخانه‌های علوم، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف در جمع خبرنگاران در مورد انعقاد تفاهم‌نامه ۴ جانبه برای تسهیل ارتباط بین دانشگاه و صنعت گفت: امروز اتفاق بسیار مبارکی افتاد و شرکت‌های بزرگ کشور به همراه رؤسای دانشگاه‌های سطح یک در یک جلسه با حضور وزرای بهداشت و اقتصاد و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شرکت کردند تا بتوانند موانع اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را بررسی کنند.

وی ادامه داد: قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی است که می‌تواند دانشگاه و صنعت را به یکدیگر متصل کند. صنعت تحقیق و توسعه را در دانشگاه انجام دهد و دانشگاه نیز با نیروهای زبده این نیاز را پاسخ می‌گوید و هر دو متقابلاً سود می‌برند و یک فرآیند برد برد اتفاق می‌افتد.

وزیر علوم با اشاره به موانعی که در اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان وجود داشت، گفت: شرکت‌ها نگرانی داشتند که مفاصا حساب مالیاتی آن‌ها به راحتی صادر نشود. یک تفاهم‌نامه چهارجانبه ۴ جانبه با وزرارت علوم، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری امضا شد که شرکت‌ها نگرانی در مورد سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها نداشته باشند.

وی افزود: به محض سرمایه‌گذاری صنعت در دانشگاه مفاصا حساب مالیاتی برای آنها صادر شود. از این طریق تحقیق و توسعه صنعت در دانشگاه انجام می‌گیرد، زیرساخت‌های دانشگاه ارتقا پیدا می‌کند و نیروی انسانی زبده نیز در کنار صنعت خواهند بود.

سعدانه طباطبایی نیا

    نظرات

    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه تحریم‌های ظالمانه سبب شده که دولت برای هزینه‌ها مجبور به اخذ مالیات سنگین شود به خصوص از صنایع و این موضوع کمر صنعت را می‌شکند و به تولید ملی ، به شدت ضربه می‌زند .
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      الان ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت هست و فقط ۲۰ درصد دست بخش خصوصی. تا زمانی که این نسبت برعکس نشود مشکل حل نمی شود. چون مدیران دولتی هیچ رقبتی به علم، نوآوری و رقابت ندارند. ولی اگر بخش خصوصی بود مجبور بود برای رقابت و بقای خودش از علم و فناوری استفاده کند.

