به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان عصر پنجشنبه در شورای اداری استان یزد که با حضور اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای دولت در مدیریت امور اجرایی گفت: برخی مشکلات اساسی کشور تنها با جلسات اداری معمولی حل نمیشود. باید ساختار تصمیمسازی در کشور اصلاح شود، چراکه وجود حدود ۳۰ حلقه تصمیمگیر در حوزههای مختلف، برنامهریزی و اجرای سیاستها را برای دولتها و استانداران دشوار کرده است. طبق قانون اساسی، مسئولیتهای اجرایی باید شفاف و متمرکز باشد.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه، مروست و خاتم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد شرکتهای خصولتی و شبهدولتی گفت: متأسفانه این شرکتها بهجای کمک به توسعه، مانع رشد سرمایهگذاری و عامل تحمیل هزینههای سنگین به استانها شدهاند. در استان یزد، سرمایهگذار بزرگی با صرف هفت هزار میلیارد تومان سرمایه به دلیل مداخلات ناصحیح و ساختارهای ناکارآمد دچار زیان شده است. این شرکتها که حکم حیاطخلوت را دارند، باید تعیین تکلیف شوند تا استانداران بتوانند وظایف خود را بهطور مؤثر پیش ببرند.
صباغیان با اشاره به اهمیت پروژههای انتقال آب گفت: در حالی که بخش خصوصی در سکوت مشغول اجرای طرحهای انتقال آب است، برخی پروژههای دولتی سالهاست معطل ماندهاند. مردم استانهای یزد و کرمان نگران توقف این طرحها هستند و انتظار دارند دولت با جدیت بیشتری آنها را به سرانجام برساند.
وی در ادامه به ناعدالتی موجود در تقسیمات حوزههای انتخابیه اشاره کرد و افزود: متأسفانه شهرستانی با ۴۵ هزار نفر جمعیت تنها یک نماینده، اما حوزهای با ۲۵ هزار نفر دارای سه نماینده دارد این بیعدالتی آشکار است و باید اصلاح قانون در این زمینه در اولویت وزارت کشور قرار گیرد.
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی همچنین وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی شرق یزد را نگرانکننده خواند و گفت: جادههای منتهی به استان روزانه شاهد حوادث متعدد هستند. کیفیت راهها زیبنده مردم فهیم این منطقه نیست و باید توسعه زیرساختی از محورهای جادهای آغاز شود.
صباغیان در پایان خطاب به وزیر کشور اظهار داشت: اگر عدالت در تقسیمات حوزههای انتخابیه اصلاح شود، این اقدام بهعنوان یادگار ماندگاری برای مردم یزد و کارنامهای مثبت برای دولت ثبت خواهد شد. پیشنهادهای لازم ارائه شده و امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.
