سلم آبادی: نصب ۲ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلمآبادی عصر پنجشنبه در آئین بهرهبرداری همزمان از ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی که با سرمایهگذاری مددجویان این نهاد اجرایی شده است، با اشاره به اینکه پروژه نیروگاه خورشیدی موجب توانمندسازی اقتصادی مددجویان شد، اظهار کرد: ۱۵۰۰ خانواده مددجو از طرح نیروگاه خورشیدی خانگی در خراسان رضوی بهرهمند شدند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی بیان کرد: این پروژه با حمایت و همکاری گسترده مجموعههای مختلف دولتی، بانکی و دستگاههای اجرایی استان محقق شد. این پروژه علاوه بر تولید انرژی پاک، فرصت درآمدزایی پایدار و توانمندسازی مددجویان را فراهم کرده است.
وی با اشاره به روند اجرایی این نیروگاهها افزود: سال گذشته اجرای نیروگاههای خانگی نیازمند پرداخت وام، انتخاب پیمانکار و گذراندن چندین ماه مراحل اجرایی بود. اما امسال با تسهیلات ارائهشده و حمایتهای ویژه، وام مددجویان در همان ماه نخست پرداخت شد و تولید انرژی آغاز شد.
سلم آبادی همچنین به آمار و مشخصات نیروگاههای نصب شده در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، هزار و ۵۰۰ نیروگاه خانگی پنج کیلوواتی اجرا شده که معادل ۷ مگاوات انرژی خورشیدی است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی بیان کرد: ۶۲ درصد این نیروگاهها متعلق به خانوادههای سرپرست زن و ۳۸ درصد به خانوادههای سرپرست مرد بوده است.
وی افزود: شهرستانهای بهرهبرداری شده شامل مشهد (۲.۲ مگاوات، ۵۰ خانواده)، خلیلآباد (۰.۵ مگاوات)، گناباد (۱۰۰ کیلووات، ۲۰ خانواده)، کلات (۲۰۰ کیلووات، ۴۰ خانواده) و فیروزه (۱۵۰ کیلووات، ۳۰ خانواده) هستند.
سلم آبادی با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: اجرای نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تولید انرژی پاک و کاهش مصرف برق، موجب توانمندسازی مددجویان، افزایش استقلال اقتصادی و ایجاد فرصت درآمد پایدار برای آنها میشود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به دستهبندی خانوادههای بهرهمند از این طرح گفت: ۷۳۷ خانواده سرپرست زن، معادل نزدیک به ۵۰ درصد، در طول این هشت ماه از اجرای طرح بهرهمند شدند. همچنین ۱۸۶ خانواده یتیم (۱۲.۵ درصد)، ۱۰۶ خانواده دارای سرپرست بیمار (۷ درصد)، و ۳۵۰ خانواده نیازمند که مستمری بگیر نبودند (۲۳.۵ درصد) در این طرح حضور داشتند. علاوه بر این، خانوادههای سالمند نیز از این برنامه بهرهمند شدند.
وی افزود: اجرای نیروگاههای خورشیدی در روستاها موجب کاهش ناترازی برق و ایجاد فرصت درآمد برای مددجویان شده است.
سلم آبادی گفت: دهیاران برخی روستاها، پس از نصب پنلهای خورشیدی، برق روستا دیگر قطع نمیشود و درآمد حاصل از تولید برق به ارتقای معیشت خانوادهها کمک کرده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی آمار مکانهای اجرای طرح را نیز اعلام کرد و گفت: بیشترین تعداد نیروگاهها مربوط به شهرستان مشهد با ۲۴۱ واحد است که ۲۰۰ واحد در شهر و ۴۱ واحد در روستاها نصب شده است.
وی با اشاره به برنامههای آتی کمیته امداد افزود: تا پایان سال جاری، نصب دو هزار نیروگاه خانگی معادل ۱۰ مگاوات در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای ۱۲ ساختار تجمیعی معادل ۱۲ مگاوات برای ۴٬۴۰۰ خانواده در استان در حال پیگیری است. در مجموع، تا پایان برنامه، ۳۲ مگاوات انرژی خورشیدی برای ۶٬۴۰۰ خانواده در خراسان رضوی ایجاد خواهد شد.
