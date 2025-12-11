  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

خدایی: خراسان رضوی پیشتاز مردمی‌سازی انرژی پاک در کشور است

خدایی: خراسان رضوی پیشتاز مردمی‌سازی انرژی پاک در کشور است

مشهد- مشاور عالی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه خراسان رضوی پیشتاز مردمی‌سازی انرژی پاک در کشور است، گفت: بیش از ۲۲۰ مگاوات انرژی پاک در خراسان رضوی تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی عصر پنجشنبه در آئین بهره برداری همزمان از ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی با سرمایه گذاری مددجویان کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تولید انرژی پاک استان شامل پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی، ۵۱ مگاوات بود که امروز این عدد به بیش از ۲۲۰ مگاوات رسیده است؛ یعنی افزایش بیش از ۴۳۰ درصدی ظرف کمتر از ۲۰ ماه.

مشاور عالی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مردمی شدن تولید برق در خراسان رضوی افزود: این موفقیت بدون بسیج عمومی و همگرایی دستگاه‌های استان ممکن نبود. بیش از ۲۰ هزار کشاورز و تعداد زیادی از فعالان صنعتی در تولید برق پاک مشارکت دارند و پروژه‌های بزرگ مقیاس بالای ۱۰۰ مگاوات در حوزه بادی نیز در حال اجرا هستند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی استان برای ساخت حداقل ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی تا پایان سال ۱۴۰۶ خبر داد و اظهار کرد: امید است با این اقدامات، استان بتواند پیش از پیک تابستان ۱۴۰۷ از وضعیت ناترازی برق عبور کند.

خدایی به نقش کمیته امداد در این پروژه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کمیته امداد با همکاری مجتمع اقتصادی خود و سایر دستگاه‌های مرتبط به ظرفیت ۵ کیلووات روی بام منازل مددجویان نصب کرده و در این فاز موفق به تولید ۷ مگاوات برق شده است. این طرح علاوه بر تولید انرژی پاک، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت نهاد را نیز دنبال می‌کند.

کد خبر 6685927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها