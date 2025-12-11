  1. ورزش
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

بازی های پاراآسیایی جوانان - امارات

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران با برتری برابر ژاپن در دیدار نهایی بازی های پاراآسیایی جوانان، به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران در بازی های پاراآسیایی جوانان، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر) میان ایران و ژاپن برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۱۵ بر ۹ پیروز شدند و عنوان قهرمانی این دوره بازی ها را از آن‌خود کردند.

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران امروز با شکست امارات راهی مرحله نیمه نهایی شد سپس با غلبه بر فیلیپین فینالیست شد. این تیم روز گذشته هم در گروه A مرحله گروهی برابر بنگلادش و عراق پیروز شد اما در رقابت با ژاپن شکست خورد و اینگونه به مرحله یک چهارم صعود کرد.

محمد طاها یارمحمدی، فواد مظفری افخم، ابوالفضل جلائی و امیر مهدی یوسفی ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران را تشکیل می دهند. غلامرضا نامی هدایت این تیم را بر عهده دارد.



