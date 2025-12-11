  1. ورزش
غلامرضا نامی بعد از قهرمانی بسکتبال با ویلچر: بازیکنانم گل کاشتند

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر پسران با تاکید بر شرایط متفاوت ژاپن گفت که بازیکنانش با شکست این تیم و قهرمانی، گل کاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، غلامرضا نامی بعد از دیدار فینال تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران که با پیروزی و کسب عنوان قهرمانی همراه بود، گفت: از دیدارهای گروهی تا فینال بازی‌ها ۶ بازی برگزار کردیم، روز گذشته ۳ بازی در مرحله گروهی داشتیم و وارد مرحله یک چهارم شدیم، امروز هم با غلبه بر امارات و فیلیپین فینالیست شدیم.

وی با یادآوری اینکه تیمش در مرحله گروهی هم با ژاپن دیدار داشت، ادامه داد: در آن بازی نتیجه را واگذار کردیم اما برای دیدار امروز، شیوه دفاع و حتی حمله را تغییر دادیم و توانستیم برنده از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره تاکید کرد: این برد و مدال را به همه کسانی که بسکتبال با ویلچر سه نفره را حمایت کردند، از فدراسیون توان یابان و کمیته پارالمپیک گرفته تا اسپانسرها تبریک می گویم.

نامی در پایان گفت: با توجه به حضور ژاپن و شرایط متفاوتی که این تیم دارد، با این ذهنیت وارد مسابقات شدیم که با این تیم رقابت نزدیکی داشته باشیم، بازیکنانم واقعاً گل کاشتند.

