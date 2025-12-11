حماس: غزه در آستانه فاجعه انسانی واقعی است؛نیازمند عمل هستیم نه بیانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس گفت که نوار غزه با تشدید موج هوای سرد و غرقشدن مراکز اسکان بهدلیل بارش شدید باران، در حال تجربه یک فاجعه واقعی است.
وی افزود: مرگ یک کودک بهدلیل پایینبودن دمای هوا، نشاندهنده ابعاد فاجعه انسانیِ ادامهدار در غزه است.
سخنگوی حماس در ادامه اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان از بازسازی واقعی غزه جلوگیری و محاصره را تشدید کرده است؛ امری که آثار این موج سرما را به بخشی از جنگ نسلکشی علیه مردم غزه تبدیل کرده است.
حازم قاسم از میانجیها و کشورهای ضامن توافق آتشبس خواست که برای آغاز فوری بازسازی غزه، فشار واقعی و مؤثر بر اشغالگر وارد کنند.
وی اظهار داشت: از کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی میخواهیم برای نجات غزه از وضعیت فاجعهبار ناشی از سالها ویرانی، اقدامی فوری و جدی انجام دهند.
سخنگوی حماس تاکید کرد که آنچه در غزه رخ میدهد، مسئولیتی جمعی را ایجاب میکند و غزه نیازمند اقدامی عملی است نه صرفاً صدور بیانیه.
