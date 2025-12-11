  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

حماس: غزه در آستانه فاجعه انسانی واقعی است؛نیازمند عمل هستیم نه بیانیه

سخنگوی جنبش حماس، با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نوار غزه اعلام کرد: موج سرما و باران‌های سیل‌آسا پناهگاه‌ها را غرق کرده و جان یک کودک را گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش حماس گفت که نوار غزه با تشدید موج هوای سرد و غرق‌شدن مراکز اسکان به‌دلیل بارش شدید باران، در حال تجربه یک فاجعه واقعی است.

وی افزود: مرگ یک کودک به‌دلیل پایین‌بودن دمای هوا، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه انسانیِ ادامه‌دار در غزه است.

سخنگوی حماس در ادامه اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان از بازسازی واقعی غزه جلوگیری و محاصره را تشدید کرده است؛ امری که آثار این موج سرما را به بخشی از جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه تبدیل کرده است.

حازم قاسم از میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواست که برای آغاز فوری بازسازی غزه، فشار واقعی و مؤثر بر اشغالگر وارد کنند.

وی اظهار داشت: از کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی می‌خواهیم برای نجات غزه از وضعیت فاجعه‌بار ناشی از سال‌ها ویرانی، اقدامی فوری و جدی انجام دهند.

سخنگوی حماس تاکید کرد که آنچه در غزه رخ می‌دهد، مسئولیتی جمعی را ایجاب می‌کند و غزه نیازمند اقدامی عملی است نه صرفاً صدور بیانیه.

