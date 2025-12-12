لازارینی: مردم غزه در اثر سامانه «بایرون» با مشقت جدید مواجهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، لازارینی در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «فلسطینیانی که همه چیزشان را از دست داده‌اند، اکنون با موجی جدید از رنج روبه‌رو هستند.»

وی تأکید کرد که خانواده‌های آواره در پناهگاه‌های موقت با مشکلات بیشتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بارش‌های شدید موجب سیلاب، تخریب و تهدیدهای بهداشتی تازه شده است.

او افزود که تیم‌های آن روا، با وجود آنکه خود نیز آواره‌اند، همچنان در حال تلاش برای کمک به مردم هستند.

این تیم‌ها اقدام به تخلیه آب‌های فاضلاب و سیلاب، جمع‌آوری زباله، توزیع پوشش‌های پلاستیکی، لباس‌های زمستانی و پتو کرده و خدمات درمانی به نیازمندان ارائه می‌دهند.

از بامداد چهارشنبه، نوار غزه شاهد یک سامانه بارشی شدید بوده که به غرق شدن هزاران چادر در مناطق مختلف منجر شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه این وضعیت تا شامگاه جمعه است.

همزمان، غزه همچنان زیر سایه جنگی قرار دارد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حمایت آمریکا و اروپا توسط رژیم صهیونیستی آغاز شد و به کشتار، گرسنگی، تخریب، آوارگی و بازداشت گسترده انجامید.

این جنگ تاکنون به شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۴۱ هزار نفر منجر شده که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. همچنین بیش از ۱۱ هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شده‌اند. شرایط قحطی نیز جان بسیاری، به‌ویژه کودکان را گرفته است.