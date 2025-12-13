واکنش حماس به ارتکاب جنایت هولناک جدید رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس شنبه شب در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیرنظامی در غرب شهر غزه، با انتشار بیانیهای، این اقدام را ادامه جنایات ارتش تروریستی اشغالگر و نقض آشکار توافق آتشبس دانست.
جنبش حماس تاکید کرد که این رژیم به عمد در صدد تضعیف و نابودی توافق آتشبس است.
در بیانیه مطبوعاتی حماس آمده است: ادامه جنایات ارتش تروریستی اشغالگر در نوار غزه، که آخرین نمونه آن عصر امروز هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی از سوی هواپیماهای صهیونیستی در غرب شهر غزه بود؛ اصرار بر نقض جنایتکارانه توافق آتشبس است که طبق طرح رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، امضا شده بود.
حماس بیان کرد: این جنایت بار دیگر تاکید میکند که رژیم اشغالگر عامدانه در تلاش است تا با تشدید مداوم نقض توافق، آن را تضعیف کرده و به شکست بکشاند.
حماس، کابینه فاشیست رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای این جنایات علیه مردم فلسطین و نقضهای هدفمند توافق آتشبس دانست.
در پایان این بیانیه، حماس از میانجیگران و کشورهای ضامن توافق خواست تا مسئولیت خود را در قبال این نقضهای آشکار بر عهده گرفته و برای مهار کابینه فاشیست رژیم اشغالگر که به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند نیست و در صدد تضعیف و نابودی آن است، خیلی فوری اقدام کنند.
