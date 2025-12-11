  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱

عضو حماس: کشورهای عربی مخالف مشارکت در نیروی بین‌‎المللی در غزه هستند

یکی از اعضای بلندپایه جنبش حماس گفت که کشورهای عربی و اسلامی مخالف مشارکت در نیروی بین‌المللی در غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال»، از رهبران جنبش حماس به الجزیره گفت که اشغالگران همچنان از اجرای تعهدات خود در توافق آتش‌بس طفره می‌روند.

وی افزود: کشورهای عربی و اسلامی با موضوع مشارکت در یک نیروی بین‌المللی که مأموریتش خلع سلاح مقاومت باشد، مخالف هستند.

نزال اظهار داشت: در مرحله دوم توافق آتش‌بس با دوره‌ای مبهم و نامشخص روبه‌رو هستیم. برای پاسخ به پرسش‌های مشخص مربوط به توافق، به دور جدیدی از مذاکرات با میانجی‌ها و حامیان نیاز داریم.

این عضو بلندپایه جنبش حماس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتراض به نامزدی تونی بلر برای بر عهده گرفتن اداره امور غزه از سوی کشورهای عربی، اسلامی و غربی مطرح شده است.

وی افزود: درباره کشورهای مشارکت‌کننده در نیروی بین‌المللی تثبیت ثبات که قرار است در غزه مستقر شوند، به ما اطلاعی داده نشده است.

نزال اظهار داشت: ما دست خود را به سوی تشکیلات خودگردان فلسطین برای گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران غزه دراز می‌کنیم.

وی افزود: تشکیلات خودگردان هنوز با برخی از نام‌های مورد توافق برای اداره غزه موافق نیست و ملاحظاتی در این خصوص دارد.

    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      درود بر حماس
    • جهانبخش IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درود بر مردان مقاومت

