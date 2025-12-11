به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد نزال»، از رهبران جنبش حماس به الجزیره گفت که اشغالگران همچنان از اجرای تعهدات خود در توافق آتشبس طفره میروند.
وی افزود: کشورهای عربی و اسلامی با موضوع مشارکت در یک نیروی بینالمللی که مأموریتش خلع سلاح مقاومت باشد، مخالف هستند.
نزال اظهار داشت: در مرحله دوم توافق آتشبس با دورهای مبهم و نامشخص روبهرو هستیم. برای پاسخ به پرسشهای مشخص مربوط به توافق، به دور جدیدی از مذاکرات با میانجیها و حامیان نیاز داریم.
این عضو بلندپایه جنبش حماس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعتراض به نامزدی تونی بلر برای بر عهده گرفتن اداره امور غزه از سوی کشورهای عربی، اسلامی و غربی مطرح شده است.
وی افزود: درباره کشورهای مشارکتکننده در نیروی بینالمللی تثبیت ثبات که قرار است در غزه مستقر شوند، به ما اطلاعی داده نشده است.
نزال اظهار داشت: ما دست خود را به سوی تشکیلات خودگردان فلسطین برای گفتوگو و یافتن راهحلهایی برای بحران غزه دراز میکنیم.
وی افزود: تشکیلات خودگردان هنوز با برخی از نامهای مورد توافق برای اداره غزه موافق نیست و ملاحظاتی در این خصوص دارد.
نظر شما