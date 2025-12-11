  1. بین الملل
حماس: تعلل اشغالگران فاجعه انسانی غزه را تشدید کرده است

جنبش حماس تصریح کرد که تعلل رژیم صهیونیستی در اجرای بندهای توافق آتش بس باعث وخامت بیشتر فاجعه انسانی موجود در نوار غزه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلل رژیم صهیونیستیِ و عدم پایبندی به تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس به ویژه در زمینه پروتکل انسانی و جلوگیری از ورود مواد اولیه اسکان همزمان با آغاز فصل سرما تشدید شده شده و توده هوای سرد به چادرهای فرسوده و مراکز اسکان موقت آسیب می‌زند و رنج انسانیِ مردم فلسطین در نوار غزه هر روز عمیق‌تر می‌کند.

حماس در تعامل با واقعیت فاجعه‌بار انسانی، چند نکته را مورد تاکید قرار داده و افزود:

دشمن جنایتکار، مسئول کامل شرایط فاجعه‌باری است که مردم غزه با آن رو به رو هستند؛ شرایطی که نتیجه جلوگیری عمدی این رژیم از ورود لوازم مربوط به اسکان و تلاش آن برای تشدید رنج صدها هزار آواره در آستانه زمستان است، در حالی که چادرهای موجود توان مقاومت در برابر سرما و طوفان را ندارند.

حماس از میانجی‌ها و کشورهایی که ضامن اجرای توافق آتش‌بس هستند، خواست با تحرک فوری خود به اعمال فشار مستقیم بر رژیم صهیونیستی پرداخته و آن را ملزم به ورود تمامی مواد لازم برای اسکان مردم فلسطین کرده و گذرگاه رفح را در هر دو جهت، مطابق مفاد توافق، بازگشایی کنند تا حفظ کرامت انسانیِ آسیب دیدگان را تضمین می‌کند.

این بیانیه از کشورهای عربی و اسلامی و از تمامی دولت‌ها و ملت‌های جهان خواست تا سطح تحرک و همبستگی خود با ملت فلسطین را افزایش دهند و به رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات مستمرش فشار وارد کنند و آن را به اجرای تعهدات مندرج در پروتکل انسانی ملزم سازند تا ملت فلسطین بتواند روند بازسازی‌ها را شروع کند.

