انضباط مالی و مدیریت نقدینگی رهیافت بانک صادرات ایران در دوره تحول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، کنفرانس برخط پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران این بانک با هدف پاسخگویی به پرسشهای سهامداران در زمینه صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه برگزار شد؛ محسن سیفی مدیرعامل، محمد وطنپور عضو هیئتمدیره و سید مجتبی صالحی معاون مالی و اقتصادی بانک، ضمن پاسخ به سوالات مطرح شده به تشریح رویکردها و راهبردهای نوین بانک در زمینه تداوم اصلاحات ساختاری و دستیابی به اهداف استراتژیک پرداختند.
افزایش سرمایه از ۲۱ هزار به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان
سیفی در این نشست در بیان گزارش عملکرد بانک گفت: سرمایه بانک از سال ۱۴۰۲ تا امروز از ۲۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مرحله اول از محل سلب حق تقدم سهام و در مرحله دوم از محل تجدید ارزیابی داراییها بود که بخشی از آن به سرمایه بانک اضافه شد و در ادامه سال جاری نیز افزایش سرمایه بانک به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان را مد نظر داریم که یکی از شروط تحقق هدف تبدیل شدن بانک به بانک جامع است.
پایان دوران اضافه برداشت
وی کاهش تعداد شعب از ۱۹۸۶ شعبه به حدود ۱۸۰۰ شعبه در راستای کاهش هزینهها و بهینه کردن شعب را مورد توجه قرار داد و افزود: در شش ماه اول سال جاری موفق شدیم درآمد تسهیلات اعطایی که عمدتاً ناشی از بهبود پورتفو و افزایش حجم تسهیلات است را تا ۴۴ درصد افزایش دهیم و به درآمد سپردهگذاری در سایر بانکها نیز دست یابیم و به عبارت بهتر از اضافه برداشت به سپرده گذاری رسیدیم که نشان دهنده رعایت انضباط مالی و مدیریت نقدینگی در بانک است.
رشد ۵۷ درصدی درآمد عملیاتی و ۹ درصدی سود خالص
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به رشد سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در شش ماه اول امسال، افزود: درآمد عملیاتی با رشد ۵۷ درصدی و درآمد کارمزدی با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده و در همین مدت رشد ۹ درصدی درآمد خالص بانک را شاهد بودهایم.
وی با اشاره به سودآوری بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریالی کنونی، گفت: سود خالص شش ماه اول سال گذشته ۷۸۳۹ میلیارد ریال بود که با ۹ درصد رشد به ۸۵۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
رشد ۹۰ درصدی سرمایه نظارتی و بهبود کفایت سرمایه
سیفی با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی کفایت سرمایه نسبت به سال گذشته، گفت: این روند تا پایان سال با برنامهریزی انجام شده بهبود خواهد یافت. سرمایه نظارتی بانک نیز از ۱۶۸ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده و تقریبا ۹۰ درصد رشد داشته که نشان دهنده حرکت ما به سمت بهبود کیفیت شاخصهای اصلی و نظارتی بانک است.
سیفی با تشریح روند افزایشی منابع سپردهای بانک از سال ۱۴۰۰ تاکنون، افزود: طی سه سال گذشته منابع کل بانک از نزدیک ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و جذب این منابع به کنترل اضافه برداشت، سپرده گذاری نزد سایر بانکها، پرداخت تسهیلات و افزایش درآمدهای بانک کمک شایان توجهی کرده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران شتاب بیشتر بانک در ریل اصلاحات مالی و ساختاری بانک در سال آینده را نیز نوید داد و گفت: سپردههای مشتریان در شش ماه اول سالجاری بیش از رشد نقدینگی افزایش یافت و هدف کسب رتبه سوم در میان شبکههای بانکی کشور و کسب ۱۰ درصد سهم نقدینگی برای بانک صادرات ایران محقق شد.
پرداخت ۲۶۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نیمه اول سال
او با اشاره به پرداخت ۲۶۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با ۲۸ درصد رشد در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، پرداخت متناسب تسهیلات تکلیفی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی را نیز خاطرنشان کرد و گفت: روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در قالب مسئولیتهای اجتماعی ضمن اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با افزایش همراه بوده اما با نظم و اقدامات مناسب انجام شده، همزمان صف متقاضیان نیز کاهش یافته و تلاش میکنیم در یک تناسب منطقی در مقایسه با پورتفوی تسهیلات، به طور منظم هم به مسئولیتهای اجتماعی عمل کنیم و هم منافع سهامداران را در دستور کار داشته باشیم.
سیفی بهبود حاشیه سود به بیش از ۱.۲۳ درصد و برنامه برای افزایش آن تا پایان سالجاری را نیز خاطرنشان کرد و رشد وضعیت باز ارزی را در شش ماه اول سالجاری ۹۶ درصد اعلام کرد.
پیشتازی در صدور ۹ میلیون چک الکترونیک «چکنو»
وی ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات بانک را نسبت به سالهای گذشته مورد توجه قرار داد و از رتبه سوم از سهم کل مبلغ تراکنشها در شبکه بانکی و کل مبلغ تراکنشها در پایانههای فروش خبر داد و افزود: اولین بانک کشور هستیم که توانستیم سرویس چک الکترونیک «چکنو» را با صدور بیش از ۹ میلیون چک الکترونیک راهاندازی کنیم و الان هم جزو بانکهای اصلی این حوزه محسوب میشویم و بخش عمده عملیات شعب را به اپلیکیشن بانکداری دیجیتال بانک با عنوان سپینو منتقل کردهایم که با تکمیل سایر زیرساختهای خدمات بانکداری غیرحضوری به دنبال کاهش هزینهها در شعب و بخشهای اداری هستیم.
آغاز فصل جدید فروش داراییهای مازاد/ تزریق منابع حاصل از فروش املاک مازاد به چرخه سرمایه بانک
سیفی همچنین از فروش ۳۴ هزار میلیارد ریالی فروش املاک مازاد بانک از سال ۱۴۰۳ تا به امروز خبر داد و افزود: یک برنامه خیلی جدی در حوزه فروش املاک مازاد داریم که از اول دی ماه سالجاری به مدت ۶ ماه عملیاتی خواهد شد و بخش عمدهای از املاک مازاد را در قالب مدلی که طراحی شده واگذار خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه موفق شدیم بخشی از داراییهای تملک شده بانک را احیا و به رشد تولید در کشور کمک کنیم، گفت: جز اولین بانکهایی بودیم که توانستیم در شش ماه اول فکتورینگ را اجرا کنیم و در شش ماه دوم به صورت جدیتر و در سالهای آینده این ابزار هم جز ابزارهای مناسب تامین مالی بانک خواهد بود که بانک به منظور ایجاد درآمدهای پایدار مورد توجه قرار خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به سایر دستاوردهای بانک، ایجاد سایت موقت مقابله با بحران و حفاظت از اطلاعات حساس بانک، پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بانکداری هوشمند را نیز از دیگر دستاوردهای بانک نام برد.
تدابیر بانک برای خروج از بنگاهداری و فروش سهام، محاسبات آکچوئری، افزایش سرمایه تا ۱۲۰ همت، واگذاری اموال مازاد، طلب از فولاد خوزستان، هزینههای عمومی بانک، عملکرد شعب خارج از کشور، جایگاه بانک در تقسیمبندی جدید بانک مرکزی، افزایش سرمایه، کفایت سرمایه و وضعیت مطالبات بانک از دولت، از مهمترین سوالهای مطرح شده توسط سهامداران بانک بود که توسط محسن سیفی مدیرعامل، محمد وطنپور عضو هیئتمدیره و سید مجتبی صالحی معاون مالی و اقتصادی بانک صادرات ایران پاسخ داده شد.
