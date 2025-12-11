داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، گفت: در محور چالوس به‌ویژه محدوده‌های گچسر و کندوان همچنین محور جدید هشتگرد طالقان بارش پراکنده برف گزارش شده است و سایر محورهای استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به شرایط تردد در مسیرهای اصلی استان، افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک ترافیک به‌صورت سنگین جریان دارد و همچنین در آزادراه تهران – کرج – قزوین از محدوده شهرک جهان‌نما تا ساسانی و نیز از پلیس‌راه مهرشهر تا بهشت سکینه ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای البرز خاطرنشان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان دارای ترافیک عادی و روان هستند و نیروهای راهداری به‌صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش و عملیات لازم را انجام می‌دهند.