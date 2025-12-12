به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهر جدید مهستان، با اشاره به فرارسیدن ۲۶ آذر، روز حمل‌ونقل، این روز را یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب دانست و اظهار کرد: ۲۶ آذر تنها یک مناسبت صنفی نیست؛ نماد نقش‌آفرینی مردم در مدیریت بحران و نشانه‌ای از عمق پیوند امت با امام است.

وی با تشریح اهمیت ۲۶ آذر سال ۱۳۶۱ گفت: در اوج جنگ تحمیلی، حدود صد کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی منتظر تخلیه بودند و ادامه این وضعیت می‌توانست کشور را با کمبود کالاهای حیاتی و تهدیدهای جدی امنیتی مواجه کند.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان افزود: در چنین شرایطی، پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) صادر شد و کامیون داران سراسر کشور بدون هیچ چشم‌داشتی وارد میدان شدند و با حضور جهادی خود، صف طولانی کشتی‌ها را شکستند و کشور را از بن‌بست نجات دادند

صفدری این اقدام را نمونه‌ای از ظرفیت مردمی انقلاب دانست و گفت: بسیاری از این رانندگان نه فعال سیاسی بودند و نه الزاماً مذهبی در ظاهر، اما ایمان، غیرت و اعتماد به امام، آنان را در این آزمون به قهرمانانی بی‌بدیل تبدیل کرد.

او افزود: ثبت ۲۶ آذر به‌عنوان روز حمل‌ونقل، احترام به این حماسه و بزرگداشت نقش رانندگان به‌عنوان بازوان قدرتمند اقتصاد و امنیت ملی است.

پیشرفت جامعه اسلامی بدون همکاری حوزه و دانشگاه ممکن نیست

امام‌جمعه شهر جدید مهستان در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، گفت: شهید مفتح نماد پیوند حقیقی میان علم حوزوی و دانشگاهی بود؛ شخصیتی که با اندیشه عمیق خود شکاف‌های ذهنی و اجتماعی این دو نهاد علمی را کاهش داد.

صفدری تأکید کرد: نام‌گذاری این روز نشان می‌دهد که پیشرفت جامعه اسلامی بدون همکاری حوزه و دانشگاه ممکن نیست. امروز با پیچیده‌تر شدن مسائل فرهنگی و اجتماعی، این همکاری ضرورتی راهبردی است.

وی به‌عنوان دیگری که در تقویم جهانی برای ۲۷ آذر ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: این روز به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به‌عنوان روز جهانی عاری از خشونت و افراط‌گرایی تصویب شد؛ زیرا کشور ما خود قربانی تروریسم است اما برخلاف بسیاری از قدرت‌ها، هیچ‌گاه برای حذف مخالفان به ترور متوسل نشده است.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان بابیان اینکه استانداردهای دوگانه غرب در حمایت از تروریسم دولتی اسرائیل آشکار است، افزود: قدرت‌های غربی خشونت را ابزار سیاسی برای فشار بر ملت‌های مستقل کرده‌اند، درحالی‌که تنها راه مقابله با این پروژه، بیداری ملت‌ها و مقاومت آگاهانه است.

پیام وحدت و حمایت رهبری در شرایط جنگ احزاب

صفدری بخش مهمی از خطبه‌ها را به‌ضرورت اتحاد ملی اختصاص داد و گفت: رهبر حکیم انقلاب در چهار دهه گذشته همواره از دولت‌ها حمایت کرده‌اند؛ حمایتی که به معنای نبود نقد نیست، بلکه نشان‌دهنده اهمیت ثبات کشور و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان است.

وی افزود: رهبری نقدهای خود را در جلسات غیرعلنی و مستقیم مطرح می‌کنند؛ زیرا نقد علنی در شرایط جنگ رسانه‌ای می‌تواند به ابزار دشمن تبدیل شود و فضای عمومی جامعه را ملتهب کند.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان گفت: امروز ایران در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ شرایطی که شباهت‌هایی به جنگ احزاب دارد و دشمنان قدیم و جدید دست‌به‌دست هم داده‌اند تا جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما همچون گذشته ناکام خواهند ماند.

تغییر راهبرد آمریکا؛ فشار پلکانی برای فرسایش اقتصاد

صفدری با اشاره به تغییر راهبرد تحریمی آمریکا تصریح کرد: واشنگتن از شوک‌های ناگهانی اقتصادی به سمت فشار آرام و پلکانی حرکت کرده است و آنان شش گره‌گاه حیاتی اقتصاد کشور از تبادل کالا و ورود ارز تا تولید و توزیع کالاهای اساسی را هدف گرفته‌اند.

وی افزود: هدف این راهبرد، افزایش نارضایتی و امتیاز گیری سیاسی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اقتصاد ایران مقاوم‌تر از طراحی دشمن است.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان در خاتمه با اشاره به تجربیات موفق کشور در حوزه صنایع دفاعی، گفت: وقتی توانستیم در شرایط شدیدترین تحریم‌ها به قدرت بزرگ دفاعی تبدیل شویم، می‌توانیم در دیگر حوزه‌ها نیز با مدیریت علمی و تکیه‌بر توان داخلی اثر تحریم‌ها را خنثی کنیم.