هجدهمین جشنواره عکس «دوربین.نت» برگزیدگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین.نت» عصر روز گذشته، پنجشنبه ۲۰ آذر در بلدیه تهران؛ خانه شهر برگزار شد و برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

محمد نوروزی دبیر جشنواره عکس خبری مطبوعاتی «دوربین.نت» با قدردانی از همه کسانی که در این دوره به عنوان شرکت‌کننده و داور حضور داشتند و یا در نشست‌های تخصصی تجربه‌های خود را درمیان‌ گذاشتند، بیان کرد: در هجدهمین دوره این جشنواره، از میان ۴۰۰۰ آثار رسیده به دبیرخانه، ۱۰۲ فریم عکس و ۱۱ مجموعه عکس در بلدیه تهران؛ خانه شهر به نمایش گذاشته شد. این رویداد، جشنواره‌ای مستقل است.

در ادامه احسان رأفتی داریان مدیر «دوربین.نت» با اهدای تندیس از محمد نوروزی، دبیر جشنواره و همکاران اجرایی جشنواره تقدیر کرد، سپس از فرشاد عباسی، مرضیه موسوی و محمد برنو داوران جشنواره قدردانی شد.

در ادامه، از قاسم حاج محمدی عکاس انقلاب، دفاع مقدس و ورزشی به پاس سال‌ها تلاش برای عکاسی ایران تقدیر و تندیس جشنواره به وی اهدا شد. قاسم حاج محمدی متولد پنجم دی ماه ۱۳۲۵ است. فعالیت حرفه‌ای را از سال ۱۳۴۸ آغاز و همکاری با کمیته ملی المپیک و روزنامه‌ها و مجله‌ها اطلاعات، همشهری، نیرو، دنیای ورزش و ... را تجربه کرده است. عکاس ورزشی مؤسسه اطلاعات همزمان با اوج‌گیری مبارزات مردمی و اعتصاب روزنامه‌ها، لنز دوربینش را به سمت وقایع انقلاب چرخاند و عکس‌های بی‌نظیری را به ثبت رساند که ۴۰۰ نگاتیو از آن دوران در آرشیو دارد.

همچنین از همکاران بلدیه تهران؛ خانه شهر و موزه عکسخانه شهر به دلیل حمایت‌ در برگزاری جشنواره تقدیر شد.

در بخش دیگری از این مراسم احسان رأفتی داریان، با بیان این که این جشنواره با حداقل هزینه‌ها برگزار شده، از عکاسان حاضر برای حمایت از این رویداد و حضور در جشنواره‌ای که جایزه نقدی ندارد، تشکر کرد.

اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین.نت‌» بدین شرح است:

بخش آئین و مذهب

حمید عظیمی؛ رتبه سوم

امیر مسعود عربشاهی؛ رتبه دوم

امیرحسین یوسفی کیساری؛ رتبه اول و برگزیده

بخش اقتصادی

امید علیزاده؛ رتبه سوم

علی معرف؛ رتبه دوم

بهروز احمدیان؛ رتبه اول و برگزیده

بخش فرهنگ و هنر

علی‌اصغر یوسفی؛ شایسته تقدیر

فربد باوه‌ای؛ رتبه سوم

طاهره رخ بخش زمین؛ رتبه دوم

زهرا دشت بشی؛ رتبه اول و برگزیده

بخش فیلم و چندرسانه‌ای

امیرحسین لولایی، برای فیلم «تقدیم به مریم»؛ شایسته تقدیر

بخش ورزشی

رسول شجاعی؛ رتبه سوم

فروغ طاهرخانی؛ رتبه دوم

محمد عطایی محمدی؛ رتبه اول و برگزیده.

بخش محیط زیست

علی معرف؛ رتبه سوم

محمد وارسته؛ رتبه دوم

رتبه اول به دلیل عدم رعایت قوانین فراخوان، از جشنواره حذف شد.

بخش اجتماعی

صادق ذباح؛ رتبه سوم

حسین عباسی؛ رتبه دوم

شیرکو مام آقا؛ رتبه اول و برگزیده

بخش مجموعه عکس

شبنم ملکی؛ شایسته تقدیر

علی آذر؛ رتبه دوم

محسن کابلی؛ رتبه اول و برگزیده.

همچنین تندیس عکس برتر سال هجدهمین جشنواره «دوربین.نت» به سید حامد موسوی اهدا شد.

در پایان اختتامیه هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین.نت»، سایت ژیار.نت به عنوان پلتفرم سفر و گردشگری «دوربین.نت» و سایت تخصصی عکس تئاتر «دوربین.نت» رونمایی شد.

علاقه‌مندان می‌توانند امروز جمعه ۲۱ آذر و در آخرین روز هجدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی «دوربین.نت» از نمایشگاه آثار در بلدیه تهران بازدید کنند.