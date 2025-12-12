به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمود نورپور در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کمالشهر ر ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر مفتح، اظهار کرد: شهید مفتح عالمی فرزانه، مجاهد، استاد حوزه و دانشگاه و انقلابی تمامعیار بود که در ۲۷ آذر به دست منافقان به شهادت رسید.
وی وحدت حوزه و دانشگاه را از مؤلفههای اساسی انقلاب اسلامی دانست و افزود: اتحاد این دو مرکز علمی نقش مؤثری در رشد و بالندگی کشور دارد و ظرفیتهای مکمل آنها میتواند به ارتقای علمی و فرهنگی جامعه منجر شود.
جنگ ۱۲ روزه؛ معجزه تدبیر رهبری بود
خطیب جمعه کمالشهر در بخش دیگری از سخنان خود به «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اشاره کرد و گفت: از این حادثه بزرگ نباید ساده عبور کرد؛ حادثهای که دشمن برای آن ۲۰ سال طراحی کرده بود و آمریکا، اروپا و برخی کشورهای ذلیل منطقه تمامقد در کنار رژیم صهیونیستی قرار داشتند.
نورپور تأکید کرد: در این جنگ، عنایت الهی، الطاف اهلبیت (ع)، اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی، اتحاد ملت و توانمندی دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی، در کنار تدبیر و فرماندهی مقام معظم رهبری، معجزه آفرید و بینی دشمن را به خاک مالید.
وی بابیان اینکه جهانیان در این نبرد، جلوهای آشکار از نعمت ولایتفقیه را مشاهده کردند، گفت: رهبر انقلاب شخصاً فرماندهی جنگ را به عهده گرفت، در ساعات ابتدایی فرماندهان جدید را منصوب کرد و مدیریت صحنه را در دست گرفت و موشکهای پیشرفته ایرانی، بهویژه موشک خرمشهر، رژیم صهیونیستی را بهشدت در هم کوبید و مراکز حساس آنان با خاک یکسان شد.
امامجمعه کمالشهر افزود: تا زمانی که مردم یکپارچه پشت سر رهبری باشند، هیچ جنگی اتفاق نخواهد افتاد و دشمن هم بداند که هیچ غلطی نمیتواند بکند.
نورپور همچنین از آمادهتر بودن نیروهای مسلح نسبت به گذشته خبر داد و گفت: ارتش و سپاه شبانهروز در حال افزایش قدرت دفاعی هستند.
هشدار امامجمعه کمالشهر نسبت به جنگ شناختی و رسانهای
وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ رسانهای دشمن، گفت: دشمن فهمیده است که این سرزمین با فشار نظامی تسلیم نمیشود؛ به همین دلیل میداندار جنگ تبلیغاتی و رسانهای شده است.
امامجمعه کمالشهر افزود: هدف دشمن تصرف ذهنها و تغییر باورهاست لذا تلاش میکنند اعتقادات مردم، معارف شیعی و نقاط قوت انقلاب را هدف قرار دهند، ضعفها را بزرگنمایی کنند و مردم را مأیوس سازند.
نورپور تأکید کرد: امروز همه از مبلغان و نویسندگان تا اساتید، معلمان و مداحان وظیفهدارند در برابر این آرایش جنگی دشمن، موضعی دفاعی و حتی تهاجمی اتخاذ کنند و از انقلاب عزیزتر از جان دفاع کنند.
مجالس ترحیم باید دور از تجمل برگزار شود
وی در بخش پایانی خطبهها به برگزاری ساده و بیپیرایه مجالس ترحیم اشاره کرد و گفت: مجالس ترحیم باید با تلاوت قرآن، روضه سیدالشهدا (ع) و منبر موعظه برگزار شود و از هرگونه تجملات، هزینههای بیفایده، بنرهای متعدد، دستهگلهای گرانقیمت و اطعامهای غیرضروری پرهیز شود.
خطیب جمعه کمالشهر در خاتمه خاطرنشان کرد: این هزینهها را بهتر است برای فقرا یا امور عامالمنفعه صرف کنند و همچنین نشستن بر سر سفره شخص معزا، منقش کردن تصاویر بانوان بر سنگقبر و نواختن نی در مساجد امری ناپسند و خلاف شأن است.
نظر شما