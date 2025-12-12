رادمرد: حمایت از دولت تکلیف راهبردی برای حفظ انسجام کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رادمرد در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته ماهدشت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت حمایت از دولت، اظهار کرد: از نگاه رهبر انقلاب، دولت مرکز ثقل پیشبرد کشور است و حمایت از آن ناظر به اصل دولت است، نه به تکتک تصمیمات و سیاستها.
وی افزود: هدف رهبری از این توصیه، جلوگیری از تضعیف قوه مجریه و تشدید چندپارگی مدیریتی است لذا این حمایت هرگز به معنای تعطیلی نقد دلسوزانه و مطالبه گری نیست و اتفاقاً بیان ضعفها همراه با راهحلهای منطقی، خود نوعی حمایت از دولت و کمک به اصلاح امور است.
ضرورت همدلی در شرایط جنگ ترکیبی
خطیب جمعه ماهدشت با اشاره به حساسیتهای شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: در زمان بحران و فشار دشمن، حمایت از دولت اهمیت دوچندان پیدا میکند و تجربه اخیر نیز نشان داد که همدلی و انسجام ملی، عبور از بحران را آسان و دشمن را ناکام میکند.
رادمرد اضافه کرد: کلیدواژه مهم در سخنان اخیر رهبری، واژه «خدمتگزار» است لذا حمایت زمانی معنا پیدا میکند که دولت در مسیر خدمت صادقانه به مردم حرکت کند و عملکرد دولتها نیز پیروزی یا ناکامی یک جناح نیست؛ موفقیت دولت، موفقیت همه ملت است.
وی به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: معظمله تأکید کردند که اگر رئیسجمهور در اداره کشور موفق شود، این موفقیت متعلق به همه ملت است و باید از بن دندان به آن باور داشت.
امامجمعه ماهدشت افزود: کشور در شرایط حساس و تاریخی «جنگ احزاب» قرار دارد لذا دشمنان انقلاب دستبهدست هم دادهاند تا ملت ایران را بهزانو درآورند که نخستین تکلیف راهبردی در چنین شرایطی حفظ اتحاد و انسجام ملی است و حمایت از دولت یکی از راهکارهای تحقق این تکلیف است.
رزمایش بزرگ ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵؛ نماد نقشآفرینی ایران
رادمرد در بخش دیگری از خطبهها به برگزاری رزمایش بزرگ ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: این رزمایش به میزبانی نیروی زمینی سپاه و با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، نمادی از ارتقای نقش ایران در ائتلافهای جهانی است.
وی افزود: سهند ۲۰۲۵ که از ۱۰ تا ۱۴ آذر در شمال غرب و غرب کشور برگزار شد، نشان داد ایران با همکاری قدرتهای همسو مانند چین، روسیه و هند، جایگاه محوری خود را در معادلات امنیتی و نظامی تثبیت کرده است.
امامجمعه ماهدشت همچنین به برگزاری همزمان مانور اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس و تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: نمایش قدرت موشکی و دریایی ایران، پیامی واحد از بازدارندگی، اتحاد با شرکای شرقی و کنترل بر مسیرهای انرژی مخابره کرد لذا این رزمایشها بهطور کامل موفقیتآمیز بود و توان فرماندهان ایران در حوزه ضد تروریسم را ارتقا داد.
رادمرد با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به مداحان در روز میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: ایشان بر تبیین معارف دینی و انقلابی در مداحی، هجمه به نقاط ضعف دشمن در کنار پاسخ به شبهات و سرشار کردن منبر از مفاهیم قرآنی و نقاط قوت اسلام تأکید کردند.
وی افزود: مداحی باید به ابزار مؤثر ترویج دین و مفاهیم انقلابی تبدیل شود تا مردم از برنامهها بهرهمند شوند.
مطالبه از سازمان بازرسی: ورود پیشدستانه به گلوگاههای فساد
خطیب جمعه ماهدشت در بخش پایانی بابیان مطالبهای از سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در حوزه نظارت، ورود به هنگام و بهموقع ضروری است لذا سازمان بازرسی نباید منتظر دستور باشد و باید در صورت مشاهده ضعف در سطوح کلان، رأساً اقدام کند.
رادمرد در خاتمه افزود: در موضوع گرانیها، یکی از گلوگاههای اصلی، شبکه توزیع کالا از کارخانه تا مغازه است که در آن تخلفات متعدد رخ میدهد لذا لازم است سازمان بازرسی در این بخش ورود جدی داشته باشد تا جلوی تخلف در زمان مناسب گرفته شود.
