به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان کرج، با اشاره به تذکر اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «اجتناب از اسراف»، این رفتار را از بزرگترین آسیبهای فردی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: اسراف فقط زیادهروی مالی نیست؛ هر تجاوز از حد عقل و شرع، اسراف محسوب میشود و ریشه انحراف اخلاقی و سقوط جوامع است.
وی با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، اسراف را موجب هلاکت فرد و جامعه دانست و گفت: قرآن در موارد مختلف اسرافکاران را دشمنِ راه حق معرفی میکند و حتی فرعون با همه پلیدیهایش در قرآن باصفت اسرافکار توصیفشده است.
امامجمعه کرج توضیح داد: اسراف فقط در کمیت نیست؛ گاهی کیفیت مصرف هم مصداق آن است؛ حتی انفاق در غیر مسیر خدا اسراف است لذا قرآن اهل اسراف را فاسد و مفسد دانسته و فرموده است که این افراد سخن حق را نمیپذیرند.
حسینی همدانی به نمونههای عینی اسراف در زندگی روزمره اشاره کرد و گفت: گاهی شیر آب همینطور باز است، چراغها همه روشن است، اتاق گرم است و پنجره باز که اینها شکلهای ساده اما خطرناک اسرافاند.
هدر رفت گسترده مواد غذایی؛ تهدید جدی برای کشور
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده در حوزه ضایعات غذایی، افزود: طبق گزارشها، هر ایرانی سالانه حدود ۹۰ کیلوگرم مواد غذایی را هدر میدهد، یکدانه برنج اگر اسراف نشود، روزانه دهها میلیون دانه جمع میشود اما در برخی مجالس، دیسهای غذای دستنخورده دور ریخته میشود؛ نه به نیازمند میرسد نه مصرف جایگزین دارد.
خطیب جمعه کرج تأکید کرد: باوجود نا ترازی و کمبود منابع، هنوز گرفتار اسراف هستیم لذا باید با گفتمان سازی و پویشهای فراگیر، سبک زندگی صحیح را احیا کنیم.
حسینی همدانی بابیان اینکه اسراف فقط در نعمتهای مادی نیست، گفت: اگر انسان فکر خود را بیهوده صرف گناه کند حتی اگر هنوز عملی انجامنشده باشد این نیز اسراف در نفس است.
او درعینحال تأکید کرد که قرآن کریم راه بازگشت و امید را همیشه باز گذاشته است و آیه «لاتقنطوا من رحمة الله» را یادآور شد.
هفته پژوهش؛ پژوهش زیربنای استقلال کشور است
نماینده ولیفقیه در استان البرز با گرامیداشت هفته پژوهش، گفت: هیچ پیشرفتی بدون پژوهش حاصل نمیشود چراکه استقلال و قدرت کشورها بر تولید علم استوار است لذا پژوهش در نقشه و اطلس فرهنگی استان باید جدیتر پیگیری شود و مسئولان حتماً به نهادینهسازی فرهنگ پژوهش کمک کنند.
حسینی همدانی افزود: استان البرز در بخش پژوهش، کارهای خوبی انجام داده و لازم است معرفی پژوهشگران برتر و تعامل علمی افزایش یابد.
آمریکا منشأ خشونت در جهان است
وی با اشاره به روز جهانی «عاری از خشونت و افراطگری» و تحولات منطقه، تصریح کرد: وقتی آتشبس را هزار بار نقض میکنند، اسمش دعوت به صلح نیست؛ اگر جهان واقعاً دنبال حذف خشونت است، باید منشأ آن یعنی آمریکا از بین برود؛ آمریکا امروز در اقناعسازی شکستخورده و مجبور به عملیات نظامی شده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز با اشاره به وضعیت غزه، گفت: باران و سرما کودکان غزه را تهدید میکند و اگر قرار است افراطگری از بین برود، باید از غزه شروع کنند لذا ما هم در مقابل اسرائیل، هم کمک میکنیم و هم لعن میکنیم.
وحدت حوزه و دانشگاه؛ ضرورت راهبردی گام دوم انقلاب
حسینی همدانی با اشاره به سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: یکی از توطئههای استعمار، ایجاد جدایی میان حوزه و دانشگاه بود و امروز هم دشمن میخواهد این موضوع فراموش شود چراکه حوزه و دانشگاه دو رکن اصلی تربیت نیروی مؤمن، انقلابی و کارآمد برای تحقق تمدن نوین اسلامی هستند.
وی افزود: بیانیه گام دوم انقلاب هفت مأموریت اصلی برای جامعهسازی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی تعیین کرده است که تحقق این مأموریتها بدون پیوند عمیق حوزه و دانشگاه ممکن نیست.
قدردانی از اجتماع بزرگ بانوان در کرج
امامجمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اجتماع پرشور بانوان البرزی در همایش «ایستاده پای علی؛ دست در دست شهید» گفت: این مراسم شادمانه، منظم و با رعایت کامل حجاب و متانت برگزار شد و لبیکی روشن به منویات رهبر معظم انقلاب بود.
حسینی همدانی از همه نهادهای استان که در برگزاری این اجتماع همکاری کردند قدردانی کرد و افزود: این حضور باشکوه، نشاندهنده آمادگی زنان مؤمن برای ایفای نقش در همه عرصههاست.
وی در پایان خطبهها بارشهای اخیر را نعمتی الهی دانست و گفت: باران، آلودگیها را شست و نشاطآور بود؛ اما دعا و استغفار برای نزول رحمت الهی را فراموش نکنید.
نظر شما