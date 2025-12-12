غضنفری: جنگ نرم کانون اصلی نبرد امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته محمدشهر، با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت زهرا (س) از خداوند می‌خواهند که به‌حق اولیا و به اشک فرزندانشان پس از شهادت ایشان، گناهان شیعیان و پیروان اهل‌بیت (ع) را ببخشد که این بیان، عمق رحمت الهی و جایگاه شفاعت اهل‌بیت (ع) را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: امروز محور مقاومت در منطقه به یک حقیقت غیرقابل‌انکار تبدیل‌شده و دشمنان ایران نه‌تنها نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را منزوی کنند بلکه شاهد گسترش تفکر مقاومت در سراسر خاورمیانه هستند.

تهدید اصلی امروز؛ جنگ نرم و عملیات رسانه‌ای دشمن

امام‌جمعه محمدشهر با تأکید بر اینکه تهدید اصلی امروز، جنگ نرم و نبرد تبلیغاتی است، افزود: رهبر انقلاب صریحاً هشدار دادند که امروز فراتر از درگیری‌های نظامی، در مرکز یک جنگ رسانه‌ای با جبهه وسیع دشمن قرار داریم و دشمن فهمیده که این سرزمین الهی با فشار نظامی تسلیم نمی‌شود؛ بنابراین مستقیم بر قلب‌ها، ذهن‌ها و باورها هدف‌گذاری کرده است.

غضنفری با اشاره به ساختار جبهه دشمن، گفت: آمریکا در مرکز این جبهه ایستاده، کشورهای اروپایی در اطراف آن قرار دارند و مزدوران و خائنان نیز در حاشیه نقش‌آفرینی می‌کنند لذا میلیاردها دلار هزینه می‌شود تا نویسندگان، هنرمندان و رسانه‌ها را به‌کارگیرند و ذهن جوان ایرانی را تغییر دهند.

ضرورت آرایش متناسب در برابر دشمن

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر شناخت آرایش دشمن، گفت: همان‌گونه که در میدان نبرد نظامی، آرایش نیروها بر اساس هدف دشمن تنظیم می‌شود، در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز باید آرایش متناسب داشت.

خطیب جمعه محمدشهر افزود: آرایش تبلیغاتی باید دقیقاً به همان نقاطی متمرکز شود که دشمن هدف گرفته است؛ یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی لذا این عرصه نیازمند برنامه‌ریزی هوشمند و نگاه تهاجمی است، نه‌فقط دفاعی.

نقش زینبی مداحی در انتقال فرهنگ مقاومت

غضنفری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه هیأت‌ها و مداحان، گفت: مداحی زینبی نقش مهمی در ماندگار شدن یاد شهدا دارد لذا مداح با تبیین راه و سیره شهید، زنجیره اتصال نسل‌ها را حفظ می‌کند و اجازه نمی‌دهد دشمن یاد و ارزش‌های شهدا را محو یا تحریف کند.

وی افزود: دشمن می‌خواهد جوان را از گذشته انقلابی خود جدا کند؛ اما مداحی صحیح می‌تواند این پیوند هویتی را حفظ و تقویت کند.

امام‌جمعه محمدشهر با اشاره به افزایش حضور جوانان در هیأت‌های مذهبی، گفت این اقبال نسل جوان، یک نشانه امیدبخش است و نشان می‌دهد که باوجود جنگ روانی دشمن، جوان ایرانی همچنان دل‌بسته معارف اهل‌بیت (ع) است.

غضنفری در خاتمه تأکید کرد باید این نسل عزیز را در برابر اهداف شوم و لجوج دشمن مصون نگه داشت و باکار عالمانه فرهنگی، ایمان و هویت آن‌ها را تقویت کرد.