حدادی: کالابرگ باید باقیمت ثابت و بدون افزایش نرخ کالا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در سخنرانی بینالصلاتین نماز عبادی سیاسی شهرستان ساوجبلاغ با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، مدافعان حرم، شهدای سلامت و امنیت، ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک گفت و اظهار کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز جمهوری اسلامی، ثمره خون پاک شهداست و ما در مجلس وظیفهداریم این امانت را با خدمت صادقانه به مردم ادا کنیم.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره شفافسازی و ارائه گزارش به مردم، افزود: یکی از وظایف اصلی مجلس، اصلاح قوانین مزاحم تولید، حذف قوانین متعارض و نظارت بر اجرای قانون برنامه پنجساله پیشرفت است.
نماینده مردم شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در حوزه توزیع اعتبارات، گفت: امسال اعتبارات تملک دارایی ساوجبلاغ بیش از ۷۵ درصد افزایشیافته است؛ اما اگر صرفاً به بودجه شهرستان اکتفا کنیم، مشکلات حل نخواهد شد چراکه ۷۰ درصد بودجه در اختیار وزارتخانههاست و باید سهم شهرستان را از اعتبارات ملی نیز بگیریم.
حدادی با انتقاد از نحوه اجرای مصوبه کالابرگ، گفت: آنچه امروز دولت ارائه میدهد، با مصوبه مجلس متفاوت است چراکه کالابرگ باید باقیمت ثابت و بدون افزایش نرخ کالا باشد لذا این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
دولت باید مستقیم نیروها را جذب کند تا رانت شرکتها حذف شود
وی همچنین از تصویب حذف ۳۳ هزار شرکت واسطه در حوزه نیروی انسانی خبر داد و افزود: مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص تأیید شد و دولت باید مستقیم نیروها را جذب کند تا رانت شرکتها حذف شود.
مطالبه جدی برای مهار گرانی و تقویت ارزش پول ملی
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از وظایف اصلی تیم اقتصادی دولت، کنترل نقدینگی، مهار گرانی و تقویت ارزش پول ملی است لذا دلار زدایی از اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت عضویت ایران در شانگهای و اوراسیا باید بهطورجدی دنبال شود.
حدادی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای دامی، افزود: عدم اقدام بهموقع موجب افزایش قیمت مرغ و گوشت شد و تذکرات لازم را دادهایم.
وی بابیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم منطقه تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ساخت بیمارستان ساوجبلاغ تعلل کرده است که این موضوع را از وزیر تعاون سوال کردهام و سرانه درمان مردم باید جدی پیگیری شود.
لزوم دفاع قاطع از عفاف و حجاب
نماینده مردم غرب استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه حجاب و عفاف از مهمترین ارزشهای انقلاب اسلامی است، گفت: دشمن در عرصه رسانه فعال است و مسئولان ملی و استانی باید محکم و قاطع از حجاب دفاع کنند و با وحدت و انسجام ملی و با تبعیت از رهبری معظم انقلاب، آینده ایران اسلامی درخشان خواهد بود.
نظر شما