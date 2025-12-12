به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رحمتینیا در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان طالقان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با مداحان کشور، این دیدار را حامل پیامهای مهم برای جامعه و مسئولان دانست و اظهار کرد: تکرار این جلسات در فاصله زمانی کوتاه نشان میدهد که کشور از حالت شرایط جنگی خارجشده است و امور کشور نباید در وضعیت بلاتکلیفیِ نه جنگ و نه صلح متوقف بماند.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی باید همچنان با دقت تحرکات دشمن را رصد کنند، افزود: دشمن میخواهد ایران را در حالت نه جنگ و نه صلح نگه دارد، اما نباید اجازه دهیم این خواست محقق شود.
جنگ اصلی دشمن؛ نبرد رسانهای علیه افکار عمومی است
امامجمعه شهرستان طالقان با تشریح محورهای بیانات رهبر انقلاب، گفت: مهمترین بخش طراحی دشمن برای از بین بردن نظام اسلامی، جنگ تبلیغاتی و رسانهای است چراکه آنان فهمیدند که باقدرت نظامی قادر به تصرف ایران نیستند؛ بنابراین تلاش میکنند دلها، ذهنها و فکرهای نسل جوان را تغییر دهند.
رحمتی نیا ادامه داد: دشمن میلیاردها هزینه میکند تا ذهن جوان ایرانی را از حقیقت دور کند، بنابراین نقطه تمرکز مقاومت ما نیز باید دقیقاً در همین جبهه باشد لذا در مقابله با دشمن نباید فقط به پاسخگویی به شبهات بسنده کرد بلکه باید نقاط ضعف او را هدف قرار داد.
روایت کارآمدی نظام؛ مهمترین وظیفه تبیینی امروز
وی یکی از شبهات اصلی دشمن را زیر سوال بردن کارآمدی نظام دانست و تصریح کرد: باید تبیین کرد که جمهوری اسلامی در طول عمر خود بسیار کارآمد بوده و با همه کمبودها، کشور در حال پیشرفت است و ملت ایران روزبهروز برای اسلام آبرو خلق میکنند.
امامجمعه شهرستان طالقان در ادامه بابیان اینکه بسیاری از تحولات بزرگ به چشم نمیآید، چون تدریجی و بلندمدت است، افزود: در حوزه اقتصادی مشکلاتی وجود دارد؛ اما حتی در این زمینه نیز روند کلی پس از انقلاب رو به رشد بوده؛ ضمن اینکه پیشرفت کشور فقط اقتصاد نیست.
رحمتینیا با برشمردن حوزههای پیشرفت، گفت: امروز در امور عمرانی، بهداشت، حملونقل، کشاورزی، صنعت، علم و فناوری، دارو، حوزه نظامی و دفاعی و بسیاری دیگر از عرصهها، وضعیت کشور از برخی کشورهای اروپایی و غربی بهتر است.
هیئتها؛ پایگاه دفاع از انقلاب و روایت توانمندیها
وی در پایان نقش مداحان و هیئتهای مذهبی را در جنگ رسانهای بسیار مهم دانست و تأکید کرد: هیئتها و مداحیها باید راوی کارآمدی و توانمندی نظام باشند و هیئت را به کانون پایبندی به ارزشهای انقلاب تبدیل کنید.
