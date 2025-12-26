امام جمعه دلگان: تأخیر در تأمین کودشیمیایی خسارت به زحمات کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به فصل کشت، نسبت به تأخیر در تأمین کود شیمیایی هشدار داد و آن را عاملی برای خسارت به زحمات کشاورزان عنوان کرد.

امام جمعه دلگان گفت: این موضوع به یک نگرانی جدی برای کشاورزان تبدیل شده و به نظر می‌رسد متولیان در برنامه‌ریزی و اقدام به‌موقع ضعیف عمل کرده‌اند. هرگونه تأخیر موجب خسارت به زحمات کشاورزان خواهد شد و از مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم فوراً برای رفع این مشکل اقدام عاجل کنند.

وی تقوا را «سیستم ایمنی روح و روان انسان» خواند و افزود: تقوا به معنای خود نگهبانی، پرهیز از حرام، انجام واجبات، مراقبت در روابط و اصلاح نیت است که ثمراتی چون آرامش درونی، خردورزی، محبوبیت و گشایش در روزی را به دنبال دارد.

حجت الاسلام بامری در ادامه، با اشاره به همزمانی آستانه «نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت»، «هفته مقاومت» و «یاد شهید حاج قاسم سلیمانی»، این تقارن را پیامی عمیق برای امت اسلامی دانست و تأکید کرد: این سه رخداد، سه ضلع یک مثلث استوار هستند؛ بصیرت برای دیدن راه، مقاومت برای پیمودن راه و شهید سلیمانی به عنوان الگو در این مسیر.

وی با تحلیل شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: امروز در میدان جنگ شناختی و نرم دشمن قرار داریم. ابزارهای پیچیده رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن برای تار کردن بصیرت، بدنام کردن قهرمانان و تضعیف روحیه مقاومت به کار گرفته شده است. پاسداشت نهم دی و شهید سلیمانی پادزهر این توطئه است.

وی مقاومت را فراتر از میدان جنگ خواند و گفت: مقاومت یک سبک زندگی در تمام عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی است. شهید سلیمانی نماد عینی این بصیرت و مقاومت بود و پرچمی که او برافراشت، امروز در منطقه توسط ملت‌های مبارز بر دوش کشیده می‌شود.