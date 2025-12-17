  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

بارش شدید باران در منطقه چاهکیچی دلگان

بارش شدید باران در منطقه چاهکیچی دلگان

دلگان - منطقه چاهکیچی شهرستان دلگان شاهد بارش شدید باران پاییزی است که خوشحالی مردم را در پی داشته است.

دریافت 9 MB
کد خبر 6693026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها