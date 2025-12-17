https://mehrnews.com/x39TCp ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲ کد خبر 6693026 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲ بارش شدید باران در منطقه چاهکیچی دلگان دلگان - منطقه چاهکیچی شهرستان دلگان شاهد بارش شدید باران پاییزی است که خوشحالی مردم را در پی داشته است. دریافت 9 MB کد خبر 6693026 کپی شد مطالب مرتبط محور دلگان به زهکلوت مسدود شد حیدری: فنوج پر بارش ترین نقطه سیستان و بلوچستان است طغیان رودخانه اسفند در دلگان بارش اولین باران پاییزی در دلگان حیدری: رگبار باران و تگرگ در برخی مناطق سیستان وبلوچستان رخ می دهد امام جمعه دلگان: دلگان نیازمند احداث فوری صنایع تبدیلی است جاری شدن رودخانه چاهدازو شهرستان دلگان تمامی محورهای مواصلاتی دلگان مسدود شدند زنده شدن روخانه لادیز پس از بارشهای پاییزی بارش باران پاییزی در ایرانشهر و خوشحالی مردم بارش اولین باران پاییزی در خاش برچسبها سیستان و بلوچستان بارش باران باران فصل پاییز
