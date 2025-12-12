  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

بررسی «حکمرانی سینمادار؟» و «کفایت مذاکرات» در «هفت» 

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به پرونده ویژه پیرامون «حکمرانی سینمادار؟» و نقد و بررسی فیلم «کفایت مذاکرات» و «یک نبرد پس از دیگری» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود.

میز سینمای ایران به «کفایت مذاکرات» اختصاص دارد و جواد طوسی به نقد و بررسی این فیلم می‌پردازد.

پرونده ویژه این قسمت با موضوع «حکمرانی سینمادار؟» و با حضور هادی اسماعیلی و رضا صدیق برگزار می‌شود.

امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «یک نبرد پس از دیگری» (One Battle After Another) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

کد خبر 6686626
عطیه موذن

