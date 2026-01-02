گفتگوی ویژه درباره بهرام بیضایی در برنامه امشب «هفت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب جمعه ۱۲ دی از ساعت ۲۲ به صورت زنده به آنتن شبکه نمایش می‌رود. میز سینمای ایران این قسمت از برنامه به فیلم «برای رعنا» اختصاص دارد که با حضور امیر قادری، رضا صدیق و ایمان یزدی کارگردان اثر برگزار می‌شود.

همچنین گفتگوی ویژه این قسمت با موضوع بهرام بیضایی و با حضور سعید مستغاثی و رامتین شهبازی برگزار می‌شود. پرونده ویژه این قسمت نیز با موضوع «جمعیت در قاب سینما» و با حضور صالح قاسمی خواهد بود.

پرویز جاهد و جواد طوسی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «فلسطین ۳۶» (Palestine 36) ساخته آن ماری جاسر می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت» به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان جمعه شب‌ها ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.