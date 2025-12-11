به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی غروب پنجشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان از وقوع باران و برف در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی خبر داد و اظهار داشت: با ورود سامانه جدید بارشی در استان سمنان تیم‌های راهداری از ابتدای صبح به صورت آماده باش درآمدند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی محورهای مواصلاتی باز هستند، افزود: بیشترین تأثیر این سامانه در سه منطقه شهمیرزاد، محور سمنان–دامغان به‌ویژه محدوده گردنه آهوان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از استقرار شش اکیپ راهداری در مناطق مذکور خبر داد و اظهار کرد: ۳۰ نیروی راهداری طی این ایام آماده خدمت گذاری به مردم هستند.

قدمی با اشاره به استقرار ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین، ادامه داد: این ماشین آلات برف روبی در شهرستانهای دامغان، سمنان، سرخه و مهدیشهر به ویژه گردنه آهوان جانمایی شده است.

وی از کشیک ۲۴ ساعت نیروهای راهداری نیز خبر داد و افزود: این نیروها در صورت بارش عملیات راهداری را به نحو احسنت اجرا خواهند کرد تا از انسداد احتمالی محور جلوگیری شود.