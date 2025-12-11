  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

استقرار ۶ اکیپ راهداری در جاده‌های استان سمنان؛ تمامی محورها باز است

استقرار ۶ اکیپ راهداری در جاده‌های استان سمنان؛ تمامی محورها باز است

سمنان- مدیرکل راهداری استان سمنان از استقرار شش اکیپ عملیاتی همزمان با فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و نیروها در آماده‌باش کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی غروب پنجشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان از وقوع باران و برف در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی خبر داد و اظهار داشت: با ورود سامانه جدید بارشی در استان سمنان تیم‌های راهداری از ابتدای صبح به صورت آماده باش درآمدند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی محورهای مواصلاتی باز هستند، افزود: بیشترین تأثیر این سامانه در سه منطقه شهمیرزاد، محور سمنان–دامغان به‌ویژه محدوده گردنه آهوان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از استقرار شش اکیپ راهداری در مناطق مذکور خبر داد و اظهار کرد: ۳۰ نیروی راهداری طی این ایام آماده خدمت گذاری به مردم هستند.

قدمی با اشاره به استقرار ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین، ادامه داد: این ماشین آلات برف روبی در شهرستانهای دامغان، سمنان، سرخه و مهدیشهر به ویژه گردنه آهوان جانمایی شده است.

وی از کشیک ۲۴ ساعت نیروهای راهداری نیز خبر داد و افزود: این نیروها در صورت بارش عملیات راهداری را به نحو احسنت اجرا خواهند کرد تا از انسداد احتمالی محور جلوگیری شود.

کد خبر 6686049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها