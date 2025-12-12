به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش نادری، در بازدید میدانی از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری و محور دشتک–صمصامی، روند عملیات برف‌روبی و بازگشایی راه‌های ارتباطی را بررسی کرد.

وی با اشاره به بارش سنگین برف در برخی محورهای چهارمحال و بختیاری گفت: اولویت مدیریت بحران، راهداری و دستگاه‌های امدادی، بازگشایی سریع و ایمن مسیرها و تأمین تردد مطمئن برای ساکنان و مسافران است.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری همچنین از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند و آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی دنبال کنند.