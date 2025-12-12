  1. استانها
برای تردد از راه‌ها، تجهیزات زمستانی فراموش نشود

شهرکرد-مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش نادری، در بازدید میدانی از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری و محور دشتک–صمصامی، روند عملیات برف‌روبی و بازگشایی راه‌های ارتباطی را بررسی کرد.

وی با اشاره به بارش سنگین برف در برخی محورهای چهارمحال و بختیاری گفت: اولویت مدیریت بحران، راهداری و دستگاه‌های امدادی، بازگشایی سریع و ایمن مسیرها و تأمین تردد مطمئن برای ساکنان و مسافران است.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری همچنین از شهروندان خواست در شرایط ناپایدار جوی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند و آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی دنبال کنند.

