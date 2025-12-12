  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

سرهنگ عدلی: دختر ۱۴ ساله صومعه‌سرایی صحیح و سالم پیدا شد

صومعه سرا- فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: دختر ۱۴ ساله که عصر روز گذشته مفقود شده بود صحیح و سالم پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی اظهار کرد: دختر ۱۴ ساله‌ای که از عصر روز گذشته در این شهرستان مفقود شده بود، با تلاش مأموران پلیس به‌صورت سالم و بدون هیچ‌گونه آسیب در رشت پیدا شد.

سرهنگ مژده‌ی با بیان اینکه پیگیری موضوع بلافاصله پس از اعلام خانواده آغاز شد، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، این دختر در منزل یکی از بستگان خود در شهر رشت شناسایی و پیدا شد.

وی علت ترک منزل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: دختر نوجوان پس از انجام بررسی‌های لازم، به آغوش خانواده‌اش بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا در پایان با تأکید بر اهمیت آرامش روانی نوجوانان، از خانواده‌ها خواست در صورت بروز هرگونه تنش یا اختلاف در فضای خانواده، حتماً از ظرفیت مشاوران و متخصصان روان‌شناسی مشاوره استفاده کنند تا از تشدید مشکلات جلوگیری کرده و به ایجاد ارتباط سالم و مؤثر میان والدین و فرزندان کمک کنند.

    • کیارش تهرانی IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      8 5
      پاسخ
      من خیلی خوشحالم خدارا شکر
    • انصاری IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      8 3
      پاسخ
      خدا اون روز رو سر هیچ کسی نیاره ، که همیشه چشم راه باشه. خدا رو شکر صحیح سالم برگشته به قلب خانواده اش.🤲🏽🤲🏽 آخه دختر خانوم ❤️❤️اینو می‌دونی که هیچ جای دنیا مثل خونه ی خود آدم نمیشه
    • سجاد IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 8
      پاسخ
      همه چیز بر میگرده بی پولی خیلی گرانیه حقوق یک هفته نمیره تاثیر داره برای خانواده
    • مهرزاد شکری IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 1
      پاسخ
      خدارو شکری هزاربار که دخترش پیداشد چون منم دختردارم یه دادبزنه نفسم درمیره تا بهش برسم خدامیدونه خانوادش چقدر نگران‌ بودند هزاربار تو خودشون مردمند زنده شدند تا پیداشد خدایا تمام بچه های ایرانو محافظت بفرمایید الهی آمین

