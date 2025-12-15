  1. استانها
تیم ویژه پلیس آگاهی با جدیت پیگیر پرونده قتل نوجوان چابهاری است

زاهدان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تحقیقات در مورد پرونده قتل نوجوان چابهاری همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تیم ویژه اداره آگاهی استان با دستور فرماندهی انتظامی، بررسی همه‌جانبه پرونده قتل نوجوان ۱۴ ساله چابهاری را از همان ساعات ابتدایی در دستور کار قرار داده و تحقیقات تخصصی همچنان ادامه دارد.

همچنین پلیس اعلام کرد: انتشار برخی شایعات در فضای مجازی از سوی رسانه‌های معاند، مبنی بر مثله شدن جسد این نوجوان، موجب نگرانی و مکدر شدن خاطر مردم شده است؛ در حالی که این ادعاها واقعیت ندارد و تاکنون هیچ‌یک از این شایعات مورد تأیید پلیس و پزشکی قانونی قرار نگرفته است. اخبار مربوط به این پرونده را تنها از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند و از بازنشر مطالب تأیید نشده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: پیگیری‌ها برای یافتن عاملان این جنایت با جدیت ادامه دارد و تیم‌های تخصصی آگاهی در حال بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات هستند که همکاری خانواده مقتول با مأموران آگاهی ضروری است.

در این اطلاعیه همچنین از مردم خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا داشتن اطلاعات مرتبط با این پرونده، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری پیش برود.

