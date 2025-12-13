  1. استانها
  2. البرز
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

سوخت رسانی عادی در جایگاه‌های پمپ بنزین کرج

کرج - گزارش خبرنگار مهر از عرضه عادی سوخت در جایگاه‌های سوخت پمپ بنزین‌های کرج را مشاهده می‌کنید.

