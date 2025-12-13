https://mehrnews.com/x39Rcw ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰ کد خبر 6687250 استانها البرز استانها البرز ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰ سوخت رسانی عادی در جایگاههای پمپ بنزین کرج کرج - گزارش خبرنگار مهر از عرضه عادی سوخت در جایگاههای سوخت پمپ بنزینهای کرج را مشاهده میکنید. دریافت 28 MB کد خبر 6687250 کپی شد مطالب مرتبط اجرای طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروها عرضه بنزین سهنرخی از امروز؛ هر خودرو چقدر سهمیه دارد؟ صفحه اول روزنامههای استان البرز یکشنبه ۲۳ آذرماه مختاری: زمان انسجام مسئولان است عبدالله زاده: نهادینه شدن فرهنگ پژوهش از مدرسه؛ معلمان نقش حساسی دارند استاندار البرز: توسعه بدون نقشآفرینی زنان کامل نمیشود برچسبها شهرستان کرج پمپ بنزین بنزین قیمت بنزین
