جدال شانه‌ به‌ شانه مدعیان؛ رقابت سخت برای صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ برتر بانوان روز شنبه ۲۲ آذر در شش شهر تهران (دو دیدار)، قزوین، امیدیه، اصفهان و بوشهر پیگیری می‌شود؛ هفته‌ای که دست‌کم در دو دیدار حساس، تیم‌های هم‌امتیاز مستقیم مقابل هم قرار می‌گیرند و به همین دلیل می‌تواند سرنوشت صدرنشینی دو گروه را دستخوش تغییر کند. رقابت‌هایی که با توجه به نتایج هفته‌های گذشته، معیار جدی‌تری برای سنجش توان تیم‌ها خواهد بود و احتمالاً جدول را دگرگون می‌کند.



سایپا تهران – مقاومت شهرداری تبریز

در سالن زنده‌یاد یزدانی‌خرم، سایپا تهران پس از پیروزی قاطع سه بر صفر برابر کلینیک دکتر فرهاد به استقبال مقاومت شهرداری تبریز می‌رود؛ تیمی که هفته گذشته با برتری قاطع سه بر صفر مقابل نفت امیدیه نشان داد حریف آسانی نیست. این مسابقه می‌تواند یکی از جذاب‌ترین دیدارهای هفته سوم باشد و نتیجه آن نقش مهمی در صدر جدول گروه A خواهد داشت.



کلینیک دکتر فرهاد – صنعت مس رفسنجان

کلینیک دکتر فرهاد که دو شکست متوالی را پشت سر گذاشته، این هفته در سالن شهید بابایی قزوین میزبان مس رفسنجان است؛ مس هفته قبل نتیجه را به ماجان مازندران واگذار کرد و اکنون با انگیزه‌ای دوچندان به قزوین می‌آید تا اولین برد خود را ثبت کند. دو تیم برای خروج از انتهای جدول به میدان می‌روند.



نفت امیدیه – ماجان مازندران

نفت امیدیه بعد از شکست برابر مقاومت تبریز به‌دنبال جبران و کسب نخستین امتیاز فصل است؛ اما در سوی مقابل ماجان مازندران با دو برد پیاپی مقابل مس رفسنجان و کلینیک دکتر فرهاد، با روحیه‌ای بالا به امیدیه سفر می‌کند. این دیدار می‌تواند ادامه‌دهنده روند پیروزی‌های ماجانی‌ها یا نقطه بازگشت نفت باشد.



فولاد مبارکه سپاهان – شهر آرکا البرز

سپاهان یکی از مدعیان گروه پس از پیروزی سه بر صفر مقابل شاهین بندرعامری این بار در خانه پذیرای شهر آرکا است؛ تیمی که هفته دوم با قدرت از سد ملوان تهران گذشت. تقابل دو تیم آماده می‌تواند صحنه‌ای مهم در تعیین تیم‌های بالای جدول باشد.



شاهین بندرعامری – مهرگان شیراز

شاهین بندرعامری که بازی قبلی را در خانه به سپاهان واگذار کرده بود این هفته میزبان مهرگان شیراز است؛ تیمی که هفته قبل در نبردی طولانی و نفس‌گیر با نتیجه سه بر دو از سد پدیده صنعت اوج گلپایگان گذشت. مهرگان به‌دنبال تداوم روند صعودی و شاهین در اندیشه بازگشت به مسیر برد.



ملوان تهران – پدیده صنعت اوج گلپایگان

ملوان تهران هفته پیش برابر شهر آرکا مغلوب شد و اکنون امیدوار است در خانه والیبال تهران از فرصت میزبانی برای کسب نخستین برد خود استفاده کند. در سوی دیگر پدیده صنعت اوج گلپایگان که هفته دوم در جدالی نزدیک تن به شکست سه بر دو داده بود، برای فرار از پایین جدول وارد میدان می‌شود.



برنامه هفته سوم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:



گروه A

تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴

سایپا تهران – مقاومت شهرداری تبریز



قزوین، سالن سالن شهید بابایی، ساعت ۱۴

کلینیک دکتر فرهاد – صنعت مس رفسنجان



امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه – ماجان مازندران



گروه B

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴

فولاد مبارکه سپاهان – شهر آرکا البرز



بوشهر، سالن فجر، ساعت ۱۴

شاهین بندرعامری – مهرگان شیراز



تهران، سالن خانه والیبال، ساعت ۱۴

ملوان تهران – پدیده صنعت اوج گلپایگان