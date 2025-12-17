رحمان محمدی راد پس از قبول مسئولیت هدایت تیم والیبال مهرگان نور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم گفت: با توجه به شروع مسابقات و تعداد بازیهای انجام شده، به نظر میرسد که تیم پتانسیل انجام بازیهای بهتر را دارد. من اکثر بازیکنان تیم را از سالهای گذشته میشناختم و با بسیاری از آنها کار کردهام. این شناخت باعث میشود که احساس کنم این تیم قابلیت تشکیل یک تیم منظم و با کیفیت را دارد. سال گذشته تیم مهرگان بسیار خوب عمل کرد و به نظر میرسد که امسال با وجود تغییرات، هنوز هم پتانسیل بالایی برای بهبود وجود دارد.
وی گفت: سال گذشته، تیم مهرگان تیمی منظم و با کیفیت بود و چهار نفر از بازیکنان آن در نهایت به تیم ملی دعوت شدند که البته یک بازیکن لحظه آخر خط خورد. امسال تیم رازین پلیمر هم چنین شرایطی دارد، تیمی که از لیگ دسته یک به لیگ برتر آمده و بازیکنان جوان و باانگیزه کنار هم قرار گرفتند. به نظرم در مورد تیم مهرگان باید نتایج سال گذشته با امسال هم از هم جدا کنیم. در تیم مهرگان تغییراتی صورت گرفت و برخی بازیکنان از این تیم رفتند که به نظر میرسد بر عملکرد تیم تأثیر گذاشته باشد.
وی گفت: تیم مهرگان امسال بازیکنان جوان و آیندهداری دارد که پتانسیل خوبی برای پیشرفت دارند. در یکی دو روزی که با آنها کار کردهام، به وضوح میتوان دید که این بازیکنان تشنه یادگیری هستند و این موضوع به تیم انگیزه میدهد که بیشتر برای آنها کار کنیم تا به اهدافشان برسند.
سرمربی تیم والیبال مهرگان نور گفت: من به تازگی به تیم اضافه شدم و همیشه اعتقاد دارم که مربی باید حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد تا اهدافش را با بازیکنان در میان بگذارد و سپس آنها را اجرا کند. با توجه به شرایطی که پیش آمد و پیشنهاد کمک به این مجموعه، من وارد تیم شدم و سعی کردم در این مدت کوتاه با توجه به شناختی که از بازیهای گذشته تیم داشتم و کمک همکارانی که کنارم هستند، اطلاعات بیشتری کسب کنم. هدف ما این بود که شرایط تیم را بهتر درک کنیم و بازیکنان را به خوبی با شرایط موجود آشنا کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه دو باخت متوالی روی عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشته و نیاز است که خیلی سریع بازیکنان این شکستها را فراموش کنند. البته لیگ هم فرسایشی است و مسابقات نزدیک بهم است. باید از این به بعد تمرکز بیشتری روی بازیهای آینده داشته باشیم. در تمرینات اخیر، انگیزه و اشتیاق زیادی از بازیکنان دیدم و امیدوارم بازی خوبی را ارائه دهیم.
محمدی راد عنوان کرد: صنعتگران امسال مجهزتر از سال گذشته است و نفرات کاملی در ترکیب خود دارند. در پستهای مختلف از بازیکنان جوان و باتجربهها استفاده میکنند. این تیم جوان و با انگیزه است و بازیهای جذاب و قابل توجهی ارائه میدهد. با توجه به شرایط هر دو تیم فکر میکنم بازی قابل قبولی از هر دو تیم شاهد باشیم.
سرمربی تیم والیبال مهرگان نور در مورد کیفیت فنی مسابقات لیگ عنوان کرد: کیفیت مسابقات در ابتدا چندان بالا نبود و بازیهای زیبا و باکیفیت مشاهده نمیشد. البته این موضوع طبیعی است، چرا که تیمها هنوز در حال هماهنگ شدن بودند. اما از هفته چهارم و پنجم به بعد، کیفیت بازیها بالا رفت و خیلی از تیمها بازیهای نزدیک بهم داشتند. در هفتههای اخیر تیمها هماهنگتر شدهاند و بازیها جذابتر شده است. فکر میکنم هر چقدر جلوتر برویم تیمها هماهنگتر میشوند و از نظر فنی هم بازیهای قشنگی را شاهد خواهیم بود. فکر میکنم الان تماشاچیان با توجه به کیفیت بهتر بازیها از تماشای مسابقات لذت بیشتری میبرند.
محمدیراد تأکید کرد: امیدوارم تیم مهرگان از این بحران خارج شود و به شرایط خوبی برگردد. هدف ما این است که به بهترین نحو ممکن برای تیم کار کنیم و در نهایت نتایج مثبت و موفقیتآمیزی کسب کنیم. امیدوارم بتوانیم به اهداف بلندمدت خود دست یابیم و به زودی به روزهای خوب بازگردیم.
