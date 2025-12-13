علیزاده:امسال لیگ والیبال بانوان تماشایی است/ جدال سختی با سایپا داریم

سرگل علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم والیبال مقاومت شهرداری تبریز در لیگ برتر والیبال بانوان اظهار داشت: خوشبختانه همچنان که پیش‌بینی می‌کردیم، امسال مسابقات حتی اگر نتایج سه صفر هم باشد، بسیار رقابتی و جذاب برگزار می‌شود و بازیکنان تا لحظه آخر برای هر امتیاز می‌جنگند. این موضوع باعث شده لیگ امسال بسیار تماشایی باشد و حضور تماشاگران نسبت به سال قبل پررنگ‌تر شود. امید.

علیزاده تاکید کرد: امیدوارم از سال آینده سیاست‌های بهتری از سوی فدراسیون و باشگاه‌ها برای جذب تماشاگر در نظر گرفته شود. سال گذشته مسابقات ما ساعت ۱۲ برگزار می‌شد که دانش آموزان نمی‌توانستند برای تماشای بازی در سالن حضور پیدا کنند. اما امسال تصمیم گرفته شده که مسابقات ساعت ۱۴ برگزار شود و دانش آموزان توانستند در سالن حضور پیدا کنند. به عنوان مثال ما هفته پیش میزبان بودیم و تقریباً سالن پر شده بود و تماشاگران بدون هیچ محدودیتی حضور پیدا کردند که این اتفاق بسیار خوبی است. مدارس هم اجازه داده بودند که دانش آموزان حضور پیدا کنند. ولی در سال‌های گذشته ما باید برای این موضوع نامه نگاری می‌کردیم اما امسال شرایط فرق کرده است.

وی بااشاره به شرایط مقاومت شهرداری تبریز گفت: تیم ما بسیار جوان است و اکثر بازیکنان تیم زیر ۲۱ سال هستند و تنها کاپیتان ۲۴ ساله است. همچنین از حدود ۲۰ بازیکن تیم، پنج نفر عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان هستند. ما امید داریم که با این جوانان بااستعداد نتایج بهتری نسبت به سال گذشته کسب کنیم. ما امسال خیلی با برنامه کار را شروع کردیم و از اول مهر شروع کردیم هر چند من و چند بازیکن تا اواسط مهرماه درگیر مسابقات تیم ملی بودیم.

علیزاده عنوان کرد: اما امسال با برنامه‌ریزی دقیق، تمرینات منظم و آغاز زودهنگام فعالیت‌ها، تیم با آمادگی کامل وارد لیگ شد. بازیکنان بومی زیر نظر کادر فنی کار را خیلی زودتر شروع کردند و خدا را شکر شرایط خوبی داریم. حتی با وجود سفرهای طولانی و کنسل شدن پروازها، بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا بازی‌ها را دنبال می‌کنند.

وی هدف تیم را برای لیگ امسال اینگونه تشریح کرد: هدف ما کسب نتایجی بهتر نسبت به سال گذشته است و در تلاش هستیم که جزو چهار تیم باشیم. در گروه ما تیم‌هایی مثل ماجان و سایپا است که از نظر یارگیری عملکرد خوبی داشتند، اما تلاش ما این است که بازی‌های بهتر و نتایج مطلوب‌تری را رقم بزنیم. من این هفته با سایپا بازی داریم و مطمئناً بازی خوبی از کار در می‌آید.

علیزاده درباره جذابیت مسابقات نیز گفت: به دلیل حضور تعداد تیم‌ها و تقسیم‌بندی به دو گروه، لیگ امسال بسیار جذاب و پرهیجان دنبال می‌شود، هرچند که فشردگی مسابقات در ادامه بیشتر خواهد شد. این رقابت‌ها کمک شایانی به ارتقای والیبال بانوان کشور می‌کند. آمار بیمه‌شدگان در استان آذربایجان شرقی نشان می‌دهد بخش بانوان دو برابر آقایان است که نشان‌دهنده اهمیت والیبال بانوان در کشور است. امیدواریم با سیاستگذاری‌های درست فدراسیون و حمایت‌های ویژه، جایگاه والیبال بانوان در لیگ‌های مختلف و تیم ملی ارتقا یابد.