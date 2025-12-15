  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

تغییر و جابه جایی تیم لیگ برتری؛رحمان محمدی راد سرمربی مهرگان شد

با تصمیم مدیریت باشگاه مهرگان نور رحمان محمدی راد به عنوان سرمربی جایگزین تقی زکایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم مهرگان نور پس از کسب نتایج ضعیف سرمربی خود را تغییر داد. این تغییر و جابه جایی به دلیل عدم نتیجه گرفتن تیم بود. تیم مهرگان نور از سال گذشته در لیگ برتر والیبال حضور پیدا کرد و پیش از این هدایت آن برعهده تقی زکایی بود اما به دلیل کسب نتایج ضعیف سرمربی این تیم تغییر کرد.

برای هدایت تیم مهرگان نور سه گزینه ناصر شهنازی، پیمان اکبری و رحمان محمدی راد جزو گزینه‌ها بود که در نهایت با تصمیم مدیریت باشگاه هدایت تیم به رحمان محمدی راد سپرده شد.

سیده فرزانه شریفی

