به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از روز چهارشنبه ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A : فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B : پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک از روز چهارشنبه ۱۹ آذر به میزبانی باشگاه استقلال در مجموعه ورزش‌های ساحلی شهرداری مشهد آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

دیدارهای مرحله نیمه نهایی این گروه ظهر امروز (پنج شنبه ۲۰ آذر) برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

استقلال مشهد صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۵ بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)

شهداب بافق ۲ – پاس بندر ترکمن یک (۱۶ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۶ بر ۱۴)

بدین ترتیب تیم‌های فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) و شهداب بافق (حسین نظری، مهدی محفوظی، مهدی پورمقدم، حسین پورمقدم و جواد برزگری) با شکست حریفان خود به دیدار نهایی راه یافتند.

همچین یک دیدار برای کسب رتبه پنجم ظهر امروز برگزار شد که نتیجه آن به قرار زیر است:

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا یک (۲۰ بر ۲۲، ۲۱ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۸)

برنامه آخرین روز این رقابت‌ها (جمعه ۲۱ آذر) به قرار زیر است:

دیدار رده‌بندی، ساعت ۹؛ استقلال مشهد – پاس بندرترکمن

فنیال، ساعت ۱۰؛ فولاد هرمزگان – شهداب بافق

گفتنی است قبل از شروع دیدار استقلال مشهد و فولاد هرمزگان، به مناسبت سالروز تولد حضرت زهرا (س) و روز مادر، بازیکنان دو تیم از مادران خود با اهدای گل تقدیر کردند.

همچنین قبل از شروع مسابقه دو تیم شهداب بافق و پاس بندر ترکمن که دیداری جذاب و پایاپای بود، باشگاه شهداب برای حسین نظری بازیکن این تیم مراسم گرامیداشت سالروز تولد گرفت.