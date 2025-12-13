  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

سرما، بیماری و سوء تغذیه شدید جان کودکان غزه را تهدید می‌کند

سرما، بیماری و سوء تغذیه شدید جان کودکان غزه را تهدید می‌کند

یونیسف نسبت به گسترش بیماری‌ها در نوار غزه و همچنین سوء تغذیه هزاران کودک زیر پنج سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که خطر گسترش بیماری‌ها میان کودکان فلسطینی در نوار غزه در سایه وخامت اوضاع انسانی و شرایط بدی جوی تشدید شده است.

یونیسف همچنین تاکید کرد که ساکنان این باریکه نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه به ویژه لباس‌های گرم و چادرهایی برای اسکان دارند. تأخیر در روند رساندن این کمک‌ها به فلسطینی‌ها در سایه کاهش دمای هوا می‌تواند جان کودکان را تهدید کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط یونیسف در نوار غزه طی ماه گذشته ۹ هزار و ۳۰۰ کودک فلسطینی زیر پنج سال از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.

کد خبر 6687337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها