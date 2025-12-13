به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که خطر گسترش بیماری‌ها میان کودکان فلسطینی در نوار غزه در سایه وخامت اوضاع انسانی و شرایط بدی جوی تشدید شده است.

یونیسف همچنین تاکید کرد که ساکنان این باریکه نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه به ویژه لباس‌های گرم و چادرهایی برای اسکان دارند. تأخیر در روند رساندن این کمک‌ها به فلسطینی‌ها در سایه کاهش دمای هوا می‌تواند جان کودکان را تهدید کند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط یونیسف در نوار غزه طی ماه گذشته ۹ هزار و ۳۰۰ کودک فلسطینی زیر پنج سال از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند.