ایمنی و ساماندهی گودهای پر خطر شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، با هدف بررسی وضعیت ایمنی و رفع خطر گودهای رهاشده و ناایمن از چند نقطه شهری بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران شهری انجام شد، سرپرست شهرداری منطقه بر لزوم ایمن‌سازی فوری، جلوگیری از حوادث احتمالی و ساماندهی گودهای متروکه تأکید کرد.

وی با اشاره به حفاظت از جان شهروندان و کاهش خطرات شهری گفت: رفع گودهای ناایمن و کنترل به موقع این نقاط از اهمیت خاصی برخورداراست و اقدامات لازم با جدیت دنبال می‌شود.

در پایان این بازدید، دستوراتی برای بررسی مالکیت، اجرای عملیات خاکبرداری یا حصارکشی، نصب علائم هشداردهنده و پیگیری قانونی تخلفات مربوطه صادر شد تا ایمنی شهروندان در مناطق دارای گودهای رهاشده تضمین شود.