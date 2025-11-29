به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: عملیات شناسایی گودهای پرخطر و رها شده در نقاط مختلف منطقه آغاز شده که پس از تلاشهای عوامل اجرایی منطقه اقدامات لازم جهت ایمنسازی فیزیکی دو گود ناایمن انجام شد.
پایش میدانی مستمر از سطح ۱۲ محله منطقه ۲۲ تهران به صورت روزانه در نواحی ششگانه منطقه ۲۲ در حال انجام است و این پایشها زمینه شناسایی گودهای پرخطر رهاشده را فراهم کرده و اخطارهای اولیه به مالکان جهت رفع خطر نیز صادر شده است.
در مرحله دوم این طرح، بر اساس اولویتبندی فنی و میزان خطر، اقدامات فنی و اجرایی لازم برای استحکام بخشی و ایمنسازی کامل این گودها به سرعت به اجرا در خواهد آمد تا سطح ایمنی به حداکثر ممکن برسد.
