به گزارش خبرنگار مهر، «زونگ پیوو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در مراسم افتتاحیه سومین مجمع اندیشکدههای ایران و چین گفت: بسیار خرسندم که در سومین مجموعه گفتوگوهای ایران و چین حضور دارم. بارها در این نشستها شرکت کردهام و این سومین نشستی است که در حوزه اندیشکدهای برگزار میشود. هر بار که در دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه حاضر میشوم بسیار خوشحال هستم. دفتر مطالعات سیاسی و بینالملل بسیار به سفارت چین در ایران نزدیک است و مرکز مطالعات سیاسی و بینالملل سکوی مفیدی برای نزدیکی افکار مردم چین و ایران فراهم کرده است تا آشنایی میان مردم دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
وی ادامه داد: مایلم به نمایندگی از سوی سفارت چین در ایران، برگزاری این دوره از مجمع را صمیمانه تبریک عرض کنم و همچنین مراتب احترام و قدردانی خود را از مرکز مطالعات سیاسی و بینالملل بهعنوان برگزارکننده این مجمع و همه اساتید و پژوهشگرانی که سالها برای تقویت روابط دوجانبه چین و ایران تلاش کردهاند، ابراز کنم.
«زونگ پیوو» افزود: برگزاری این مجمع در مقطع زمانی مهمی صورت میگیرد. با نگاهی به گذشته، سال ۲۰۲۵ برای هر دو کشور چین و ایران از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. چهارمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با موفقیت برگزار شد و نقشه راهی برای آینده چین در مسیر تحقق نوسازی و بهروزرسانی کشور ارائه کرد. چین و ایران نیز برای بهبود معیشت مردم تلاش کردهاند. رؤسای جمهور ایران و چین در پکن دیدار کردند و به تفاهمات مهمی دست یافتند که مسیر توسعه روابط دو کشور را در مرحله آینده روشن ساخته است.
سفیر چین در تهران با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۶ پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: از زمان برقراری روابط، مناسبات چین و ایران تحولات پیچیدهای را پشت سر گذاشته، اما همواره روندی سالم و باثبات را حفظ کرده است؛ روندی که منافع فراوانی برای مردم دو کشور به همراه داشته و نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه ایفا کرده است. پژوهشگران دو کشور وظیفه مهمی در پاسخ به نیازهای دو کشور بر عهده دارند.
وی در ادامه این سخنرانی گفت: مایلم چند نکته را مطرح کنم. نخست، حفظ جهتگیری درست و تقویت اعتماد سیاسی متقابل است. در شرایطی که اوضاع بینالمللی با دگرگونیها و بیثباتیها همراه است و یکجانبهگرایی رو به افزایش است، اهمیت توسعه روابط چین و ایران برای دو کشور، منطقه و جهان بیش از پیش نمایان شده است. رئیسجمهور شیء جینپینگ تأکید کردهاند که چین همواره توسعه روابط با ایران را در جایگاه مهمی در دیپلماسی خود در خاورمیانه قرار میدهد. امیدواریم اساتید محترم بتوانند اهمیت این مقطع زمانی را بهدرستی درک کرده و اهمیت روابط دوجانبه را بهدرستی تبیین کنند تا شناختی درست و عینی از یکدیگر شکل گیرد و در تحکیم دوستی و افزایش اعتماد متقابل میان دو کشور نقشآفرینی شود.
این دیپلمات چینی افزود: دوم، تعمیق همکاری متقابل میان ایران و چین است. چین گسترش و نوآوری در عرصه تجارت و تقویت همکاریها را دنبال خواهد کرد و فضای همکاری دوجانبه را توسعه داده و ابتکار کمربند و راه را با کیفیتی بالا پیش خواهد برد. اخیراً در گفتوگو با دوستان ایرانی بارها به اتوبوسهای برقی فعال در خیابانهای تهران اشاره کردهام؛ این نمونهای سودمند از همکاریهای دو کشور در حوزه صنایع سبز است. در آینده، چین و ایران میتوانند از ظرفیتهای همکاری در حوزههای دیگر نیز بهرهمند شوند. از اساتید و پژوهشگران محترم میخواهم با پژوهشهای عمیقتر و گسترش پیوسته دیدگاهها، به ارتقای کیفیت و سطح همکاریهای چین و ایران در حوزههای مختلف یاری رسانند.
زونگ پیوو ادامه داد: سوم، تقویت همکاریهای چندجانبه و جنوب جهانی است. خانواده کمربند و جاده اکنون سهچهارم کشورهای جهان را در بر میگیرد و چهار ابتکار جهانی که رئیسجمهور شیء جینپینگ مطرح کردهاند، مورد حمایت بیش از ۱۰۰ کشور و سازمان بینالمللی قرار گرفته است. شمار فزایندهای از کشورها و سازمانهای بینالمللی آمادهاند برای تحقق جامعهای با سرنوشت مشترک تلاش کنند. چند روز پیش، چین ابتکار تشکیل «گروه دوستان ابتکارهای جهانی» را ارائه کرد که برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باز است و ایران بهعنوان یکی از نیروهای مهم جنوب جهانی در این گروه مشارکت کرده است. در چارچوب چندجانبهگرایی، همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، باید همکاریها را تقویت کنیم و آیندهای روشن برای جنوب جهانی رقم بزنیم.
وی با اشاره به ضرورت فضاسازی برای تبادل فرهنگی و نزدیکی بیشتر دو کشور، گفت: چین و ایران هر دو از نمایندگان مهم تمدنهای جهانی هستند و از منابع غنی برای تبادلات فرهنگی برخوردارند. در سالهای اخیر، تبادلات فرهنگی میان دو کشور شکوفایی چشمگیری داشته و رفتوآمد مردم نیز بهمراتب افزایش یافته است.
این دیپلمات در پایان گفت: رویدادهایی همچون نمایشگاه «ارمغان جاده ابریشم» سطح جدیدی از تعاملات فرهنگی ایران و چین را رقم زده است؛ نمایشگاهی که در آن اسناد تاریخی ارزشمندی به نمایش گذاشته شد و برای ما اهمیت فراوانی دارد. امیدواریم این همکاریها هرچه بیشتر توسعه یابد و به گسترش تبادلات فرهنگی دو کشور کمک کند. همچنین امیدواریم اساتید و پژوهشگران محترم پیامهای دوستی را بهصورت فعالانه میان دو کشور منتقل کنند.
نظر شما