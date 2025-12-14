کتاب «حقوق کار» منتشر شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کتاب «حقوق کار» تألیف دکتر علیرضا برنجی باقری به همراه دکتر علی حمزه‌پور و پیش‌گفتار علمی دکتر خیراله پروین، مرجعی جامع و کاربردی برای فعالان حوزه روابط کار است. این کتاب با ترکیب تجربه عملی، تحلیل علمی و بیانی شفاف، موضوعاتی از جمله قراردادهای کار، حقوق و تکالیف طرفین، آیین رسیدگی، ساعات کار و پیشگیری از اختلافات کارگری و کارفرمایی را پوشش می‌دهد. با دسته‌بندی اصولی، مثال‌های واقعی و نگاه عملی، اثر حاضر برای دانشجویان، وکلا، مدیران منابع انسانی و پژوهشگران حقوق کار، منبعی قابل اتکا و کاربردی محسوب می‌شود.

کتاب «حقوق کار»، تألیف دکتر علیرضا برنجی باقری به همراه دکتر علی حمزه‌پور و با پیش‌گفتار علمی استاد برجسته حقوق عمومی، دکتر خیراله پروین، پاسخی علمی و عملی به نیاز روزافزون فعالان حوزه روابط کار است. این اثر به سرعت در میان دانشجویان، وکلا، کارشناسان منابع انسانی و کارفرمایان به عنوان مرجعی معتبر و کاربردی شناخته شده است.

آنچه این کتاب را از سایر منابع حقوق کار متمایز می‌کند، ترکیب کم‌نظیر سه شخصیت علمی است:

دکتر علیرضا برنجی باقری با سابقه طولانی در حوزه حقوق کار، تأمین اجتماعی و حضور مستقیم در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما،

دکتر علی حمزه‌پور، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی با نگاه تخصصی به دعاوی کار،

دکتر خیراله پروین، استاد نامدار حقوق عمومی کشور، که پیش‌گفتار علمی وی اعتبار و ارزش علمی اثر را دوچندان کرده است.

این ترکیب علمی و تجربی، کتاب «حقوق کار» را به منبعی ممتاز و کاربردی در میان آثار مشابه تبدیل کرده است.

مزیت اصلی کتاب: ترکیب دانش حقوقی با تجربه عملی

پشتوانه علمی و تجربی مؤلفان، از ویژگی‌های برجسته این کتاب است. دکتر برنجی باقری طی سال‌ها فعالیت در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی، با پرونده‌های واقعی، دعاوی کارگری و کارفرمایی و فرآیندهای اجرایی مراجع حل اختلاف از نزدیک مواجه بوده است. این تجربه عملی در کنار تحلیل‌های علمی و نگاه تخصصی دکتر حمزه‌پور موجب شده است که مطالب کتاب:

برای دانشجویان قابل فهم و آموزشی باشد،

برای وکلا و مشاوران حقوقی قابل استفاده در پرونده‌های واقعی باشد،

و برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی عملی، کاربردی و راهگشا باشد.

ساختار علمی، روان و مبتنی بر نیازهای روز

این اثر با نگاهی دقیق به مسائل روز روابط کار، به موضوعات اصلی از جمله قراردادها، حقوق و تکالیف طرفین، آیین رسیدگی و پیشگیری از اختلافات می‌پردازد.

بیان شفاف، دسته‌بندی اصولی و مثال‌های واقعی، آن را به ابزاری کاربردی برای دانشجویان، وکلا و مدیران منابع انسانی تبدیل کرده است.

اعتبار علمی با پیش‌گفتار استاد خیراله پروین

پیش‌گفتار علمیِ دکتر خیراله پروین — از اساتید صاحب‌اعتبارِ حقوق عمومی ایران — ارزش و اعتبار علمی اثر را دوچندان کرده است. حضور نام ایشان در پیش‌گفتار نشان می‌دهد که این کتاب نه صرفاً یک منبع آموزشی، بلکه مرجعی معتبر و قابل استناد برای اساتید، پژوهشگران و فعالان حرفه‌ای روابط کار است.

مخاطبان کتاب

دانشجویان حقوق و مدیریت

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی

کارشناسان اداره کار و تأمین اجتماعی

مدیران منابع انسانی و کارفرمایان

پژوهشگران حوزه روابط کار

هر فردی که با روابط کار سروکار دارد، با مطالعهٔ این کتاب می‌تواند به درکی دقیق، نگاهی پیشگیرانه و تسلطی مطلوب بر قوانین کار دست یابد.

جمع‌بندی

کتاب «حقوق کار» با ترکیب تجربه عملی دکتر علیرضا برنجی باقری، نگاه تخصصی دکتر علی حمزه‌پور و پیش‌گفتار علمی دکتر خیراله پروین، اثری جامع، کاربردی و متفاوت در حوزه روابط کار است. این ترکیب کم‌نظیر باعث شده است که کتاب، نه تنها از نظر محتوا، بلکه از نظر کاربرد عملی نیز جایگاه ویژه‌ای در میان منابع حقوقی پیدا کند. بدون شک، این کتاب یکی از مراجع ضروری برای تمامی فعالان حوزه کار، کارفرمایان، وکلا، پژوهشگران و دانشجویان خواهد بود.

