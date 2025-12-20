کارشناس فوتبال بلژیک: ایران تیم قدرتمندی نیست/ حریف ما مصر است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به ترتیب باید رو در روی تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار گیرد و شاگردان امیر قلعه نویی برای صعود به مرحله حذفی کار آسانی در پیش نخواهند داشت.
«آریل یاکوبس» سرمربی سابق تیم فوتبال آندرلخت بلژیک معتقد است که گروه تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ یک گروه متوازن است.
یاکوبس در گفتگو با شبکه «DMC» گفت: دیدار اول تیم ملی مصر در جام جهانی بسیار دشوار خواهد بود. گروه مصر و بلژیک در جام جهانی متوازن است و دو تیم قدرتمند برای کسب رتبه اول و دوم رقابت میکنند که همان مصر و بلژیک هستند.
وی ادامه داد: دو تیم دیگر، یعنی ایران و نیوزیلند، از نظر قدرت کمی ضعیفتر هستند و مصر یا بلژیک باید حداقل ۶ امتیاز از این گروه کسب کنند. اما تعیینکننده نهایی رتبهبندی بین مصر و بلژیک خواهد بود.
یاکوبس در پایان گفت: بازیکنان اصلی تیم ملی مصر از قدرت خوبی برخوردارند و ما هم بازیکنان برجستهای داریم، هرچند که سن آنها بالاست.
او همچنین درباره تیم ملی مراکش در جام ملتهای آفریقا اضافه کرد: مراکش در این مسابقات شانس زیادی برای قهرمانی دارد.
