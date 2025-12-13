  1. ورزش
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید

تیم ملی گلبال پسران ایران در چارچوب بازیهای پاراآسیایی جوانان به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که در شهر دبی امارات جریان دارد، تیم گلبال پسران ایران در دیدار رده بندی مقابل تایلند با نتیجه ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

در این بازی ایران در ۱۲ دقیقه نخست به پیروزی ۸ بر ۴ رسید و با ادامه برتری خود در نیمه دوم توانست به برتری ۷ بر ۳ برسد تا در مجموع ۱۵ بر ۷ تایلند را شکست دهد و صاحب گردن آویز برنز شود.

تیم گلبال پسران ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب علی ریگی، سید علیرضا رسولی، طاها کرامتی، سید محمد علی موسوی، احمد رضا قاسمی، مهدی غفوری و سرمربیگری محمود یوسفیان و صاحب یوسفی به عنوان مربی پا به میدان گذاشته بود. محمدرضا مظلومی سرپرستی تیم را برعهده داشت.

