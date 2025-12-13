  1. ورزش
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

توزیع «پستی» مدال برای ورزشکاران

توزیع «پستی» مدال برای ورزشکاران

برگزارکنندگان بازی های پاراآسیایی، بخشی از مدال برترین های این دوره را به صورت «پستی» در اختیار صاحبان شان قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان ظهر امروز به پایان رسید اما با توجه به برخی اقدامات ناتمام، نمی توان پرونده این رقابت ها را به صورت کامل بست.

با وجود اتمام بازی ها، هنوز نتیجه بسیاری مواد در رقابت های پارادوومیدانی نهایی نشده است و به همین دلیل جدول مدالی هم کامل و نهایی نشده است. همچنین توزیع مدال برای برترین های برخی رشته ها انجام نشد و قرار است مدال آنها به صورت پست در اختیارشان قرار بگیرد.

برگزارکنندگان‌ بازی های پاراآسیایی جوانان طی روزهای اخیر، روزانه برای چند ساعت متوالی برگزارکننده مراسم توزیع مدال ها بودند، این مراسم تا ظهر امروز ادامه داشت.

ابن در حالی است که برخی ورزشکاران از جمله ورزشکاران کاروان ایران در رشته های پارادوومیدانی، پاراتنیس روی میز و گلبال بعد از آن صاحب مدال شدند.

برای این دسته ورزشکاران اما مراسم توزیع مدال برگزار نشد، قرار است مدال این ورزشکاران در اختیار کنسول ایران قرار بگیرد تا برای صاحبان شان پست شود.

      تیم گلبال دختران صعودش به فینال قطعی شد با فیلیپین مسابقه نداد بعد اعلام کردن هماهنگه ولی معلوم شد ده بر صفر باخت فنی به تیم ضعیف فیلیپین برای ایران ثبت شد. در نهایت طلا گرفتند ولی جای تاسفه که اجازه دادن همچین باختی جلوی نام ایران ثبت بشه

